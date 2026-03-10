Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι παραμένουν ενεργές οι προτάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη μεσολάβηση και την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας πως οι εναλλακτικές επιλογές που έχει προσφέρει η Μόσχα παραμένουν στο τραπέζι.

«Από την αρχή αυτής της κατάστασης, ακόμα και πριν ξεκινήσει η στρατιωτική φάση, ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε διάφορες εναλλακτικές για τη μεσολάβησή μας και τις καλές υπηρεσίες μας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να μειωθούν οι εντάσεις. Πολλές από αυτές τις προτάσεις συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος αρνήθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις «σκέψεις» αναφορικά με το Ιράν τις οποίες ανέφερε ο Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, του μετέφερε προτάσεις με στόχο τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι είχε ζητήσει από τη Ρωσία να μην δίνει πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν, ύστερα από δημοσίευμα της Washington Post σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στην Τεχεράνη δεδομένα στόχευσης για να τη βοηθήσει να επιτίθεται σε αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σχολιάζει τέτοιες αναφορές και αρνήθηκε να δηλώσει εάν το θέμα συζητήθηκε στην τηλεφωνική επίκοινωνία Πούτιν-Τραμπ.

Ερωτηθείς για τη δήλωση του Γούιτκοφ, απάντησε: «Μπορώ μόνο να πω ότι ο Στιβ Γουίτκοφ είναι πράγματι σε συνεχή επαφή με τους Ρώσους συνομιλητές του και αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας πράγματι τους επιτρέπει να μεταφέρουν μηνύματα ο ένας στον άλλο για τα πιο ευαίσθητα ζητήματα».