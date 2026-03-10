Μαίνεται για 11η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον αριθμό των πληγμάτων και των νεκρών να αυξάνεται καθημερινά. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, κυρίως στο Ιράν και στον Λίβανο, αλλά και στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό και έχουν εμπλακεί στις εχθροπραξίες του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σήμερα το πρωί ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί οι σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

«Πριν από λίγο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία προσέθετε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, η ισραηλινή υπηρεσία που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται συχνά στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο ιρανικών πυρών αντιποίνων μετά την έναρξη στις 28 Φεβρουαρίου του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν.

Οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίζονται από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά τα συντρίμμια που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν καθημερινά τραυματισμούς και υλικές ζημιές, ιδίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκαλα» της ιρανικής ηγεσίας με τη στρατιωτική του επιχείρηση, συμπληρώνοντας: «και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα».

Στο μεταξύ, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έβαλε στο στόχαστρο διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε αντίποινα για «επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο Ιράν», όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Announcement No. 20 of the Islamic Republic of Iran Army:



– In response to the aggression against Iran's oil depots, Iran’s army attacked the oil and gas refinery and fuel tanks of the Zionist regime in Haifa with drones.



– The battle against the criminals of America and the… pic.twitter.com/YAf4Xen6Ns — True Promise – الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) March 10, 2026

«Το Ισραήλ προηγείται του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει»

Το Ισραήλ προηγείται του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει για την επίτευξη των στόχων του στον πόλεμο στο Ιράν, όπως η αποδυνάμωση των αρχών, ώστε να περιοριστούν οι επιθέσεις πέραν των συνόρων του και να επιτραπεί στον ιρανικό λαό να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, όπως δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στη Γαλλία, Τζόσουα Ζάρκα, σε συνέντευξή του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Όταν ερωτηθήκαμε στην αρχή αυτού του πολέμου για τη διάρκειά του, απαντήσαμε ότι θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είμαστε πιο μπροστά από το πρόγραμμα ως προς την επίτευξη των στόχων μας στον πόλεμο στο Ιράν», είπε ο Ζάρκα.

Ο Ζάρκα, ο πρώην κορυφαίος διπλωμάτης του Ισραήλ στο Ιράν, εξήγησε ότι οι στόχοι αυτοί εκτείνονται πέραν του τερματισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Περιλαμβάνουν την αποδυνάμωση της κυβέρνησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο ιρανικός πληθυσμός να «μπορεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του» και να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί πλέον να εξαπολύει επιθέσεις πέραν των συνόρων της.

Ερωτηθείς για τον διορισμό του Μοζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη, ο Ζάρκα απάντησε ότι, αν αυτός ακολουθήσει τη γραμμή του πατέρα του, του Αλί Χαμενεΐ, «θα βρεθεί κι εκείνος στον κατάλογο με αυτούς που θα πρέπει να εξοντωθούν».

Το Ισραήλ έχει ταυτόχρονα εξαπολύσει μεγάλες επιθέσεις εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ μετά το πλήγμα της σε ισραηλινό έδαφος. Η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει πει ότι επιθυμεί άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τον τερματισμό των συγκρούσεων, αλλά ο Ζάρκα υποστήριξε ότι η Βηρυτός δεν αφοπλίζει τη Χεζμπολάχ.

«Σε αυτό το στάδιο δεν έχω υπόψη μου για κάποια απόφαση με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αυτό που θα τον τελείωνε θα ήταν ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και αυτή είναι μια επιλογή που θα πρέπει να κάνει η λιβανέζικη κυβέρνηση», κατέληξε, σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι νεκροί ανά χώρα

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών του πολέμου αυτού, όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν:

Ιράν – Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 175 μαθήτριες από πλήγμα πυραύλου κατά σχολείου στην πόλη Μινάμπ κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο.

Δεν είναι σαφές αν στον απολογισμό περιλαμβάνονται οι απώλειες μεταξύ των μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 104 ναυτικοί σκοτώθηκαν κατά τον τορπιλισμό ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο ανοικτά της Σρι Λάνκα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτοί οι θάνατοι δεν περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Λίβανος – Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ιράκ – Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ιρακινή αστυνομία και πηγές των υπηρεσιών υγείας. Ένας διοικητής της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, οργάνωσης ομπρέλας που περιλαμβάνει όλες τις ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις, σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα κατά του οχήματος στο οποίο επέβαινε στις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ισραήλ – Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον νότιο Λίβανο από την επανάληψη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα, όταν η ένοπλη οργάνωση επετέθη κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν.

Ένδεκα πολίτες έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους εννέα άνθρωποι από ιρανική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπέιτ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

Ηνωμένες Πολιτείες – Επτά Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν εν υπηρεσία κατά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Συρία – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας στις 28 Φεβρουαρίου, μετέδωσε το πρακτορείο SANA.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Σαουδική Αραβία – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Αλ-Χαρζ, νοτιοανατολικά του Ριάντ.

Μπαχρέιν – Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο χωριστές ιρανικές επιθέσεις, η τελευταία από τις οποίες έπληξε κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέιτ – Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Δύο υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης εν ώρα υπηρεσίας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Ομάν – Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα χτύπησε το υπό σημαία νήσων Μάρσαλ τάνκερ MKD VYOM ανοικτά του Μασκάτ.