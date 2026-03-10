Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν στον τελικό του πρωταθλήματος της πολιτείας Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, όταν το ντέρμπι ανάμεσα στην Κρουζέιρο και την Ατλέτικο Μινέιρο μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη, οδηγώντας τελικά σε 23 κόκκινες κάρτες.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης στο στάδιο Μινεϊράο, τη στιγμή που η Κρουζέιρο προηγούνταν 1-0 των μεγάλων αντιπάλων της. Μια σύγκρουση ανάμεσα στον επιθετικό της Κρουζέιρο, Κριστιάν, και τον τερματοφύλακα της Ατλέτικο, Έβερσον, αποτέλεσε τη σπίθα που άναψε τη φωτιά.

Ο Κριστιάν έκανε ένα καθυστερημένο τάκλιν και κατέληξε στο έδαφος, με τον Έβερσον να πέφτει πάνω του και να τον ακινητοποιεί, παγιδεύοντας το πάνω μέρος του σώματός του ανάμεσα στα πόδια του. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων – ακόμη και οι αναπληρωματικοί- έτρεξαν προς το σημείο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μια άγρια συμπλοκή.

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, με παίκτες να ανταλλάσσουν χτυπήματα, κλωτσιές και γροθιές. Σε ένα από τα πιο έντονα στιγμιότυπα, ο Λιάνκο της Ατλέτικο επιτέθηκε με εναέρια κλωτσιά στον αρχηγό της Κρουζέιρο, Λούκας Σίλβα, ενώ ο Κριστιάν απάντησε με δυνατό χτύπημα στον ίδιο αντίπαλο. Ταυτόχρονα, άλλοι ποδοσφαιριστές εμπλέκονταν σε μικρότερες συμπλοκές σε διάφορα σημεία του γηπέδου.

Η ένταση κράτησε για περισσότερα από δέκα λεπτά, με ανθρώπους των δύο ομάδων και προσωπικό ασφαλείας να προσπαθούν να απομακρύνουν τους παίκτες. Σε κάποιο σημείο, ο διαιτητής Ματέους Καντανκάν ζήτησε ακόμη και την παρουσία στρατιωτικής αστυνομίας στον αγωνιστικό χώρο.

Τελικά, χωρίς να επαναρχίσει το παιχνίδι, ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του αγώνα. Η Κρουζέιρο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της πολιτείας για πρώτη φορά από το 2019, όμως ο τίτλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στις εικόνες χάους που προηγήθηκαν.

Η ένταση στο παιχνίδι είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη από νωρίτερα. Όταν ο Καΐο Ζόρζε σημείωσε το γκολ της Κρουζέιρο στο 60ό λεπτό, πανηγύρισε μιμούμενος έναν κόκορα -τη μασκότ της Ατλέτικο Μινέιρο- κάτι που εξόργισε τους αντιπάλους. Λίγο πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, υπήρξε και έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Ματέους Περέιρα και τον Ρενάν Λόντι, με τον τελευταίο να σπρώχνει τον αντίπαλό του στον λαιμό.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο διαιτητής δεν απέβαλε κανέναν στον αγωνιστικό χώρο, όμως στην επίσημη αναφορά του κατέγραψε συνολικά 23 κόκκινες κάρτες: 12 για παίκτες της Κρουζέιρο και 11 για ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο Μινέιρο.

Στην έκθεσή του ανέφερε ότι ο Έβερσον ενήργησε «με βίαιο τρόπο» απέναντι στον Κριστιάν, γεγονός που προκάλεσε «γενικευμένη συμπλοκή» και κατέστησε αδύνατο τον έλεγχο της κατάστασης.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα εμφανίστηκαν αργότερα μετανιωμένοι. Ο Λούκας Ρομέρο της Κρουζέιρο δήλωσε ότι «λυπάται για όσα συνέβησαν», ενώ παρόμοια στάση κράτησε και ο αρχηγός της Ατλέτικο, Χουλκ.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ιδιαίτερα από τα παιδιά που μπορεί να παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες», είπε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε τον απαραίτητο έλεγχο του αγώνα.

«Του είχα πει από νωρίς ότι το παιχνίδι θα καταλήξει άσχημα. Αν πρέπει να αποβάλεις έναν, δύο ή τρεις παίκτες, κάν’ το. Δεν έδειξε την προσωπικότητα που χρειάζεται ένας διαιτητής σε έναν τέτοιο τελικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.