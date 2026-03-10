Ανοδικά κινήθηκαν σήμερα οι ευρωπαϊκές και ασιατικές μετοχές, ανακάμπτοντας από το χθεσινό κύμα ρευστοποιήσεων, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα» ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης MSCI Asia Pacific κατέγραψε άνοδο 2% -μετά τη χθεσινή «βουτιά» της τάξης του 3,7%- με την πλειονότητα των μετοχών να κινείται σε θετικό έδαφος.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX ενισχύθηκε κατά 1,9%, φτάνοντας στις 606,26 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, σύμφωνα με το Reuters.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών πυροδοτήθηκε από τη δήλωση του κ. Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα επιλυθεί «πολύ σύντομα». Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι, αν και ο πόλεμος ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, η επιχείρηση εξελίσσεται ταχύτερα από το αναμενόμενο, προσθέτοντας πως οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ έχουν «σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί».

Στον αντίποδα, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε νωρίτερα κατά 4,1%, στα 94,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 91 δολάρια. Το δολάριο υποχώρησε έναντι όλων των νομισμάτων της G10, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,12%, μετά τη χθεσινή παύση του πενθήμερου σερί ανόδου τους. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκε και ο χρυσός.

Το Bloomberg αναφέρει πως οι απότομες διακυμάνσεις αποτυπώνουν την έντονη ευαισθησία των αγορών απέναντι στις ειδήσεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

«Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι η ανακούφιση των επενδυτών μετά από μια ακραία αποστροφή κινδύνου (risk-off), και όχι μια ουσιαστική στροφή προς ένα περιβάλλον πλήρους ανάληψης ρίσκου (risk-on)», σχολίασε η Dilin Wu, ερευνήτρια στρατηγικής στην Pepperstone Group.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, υποδηλώνοντας ότι η ανοδική πορεία των μετοχών ενδέχεται να μη διαρκέσει. Τα συμβόλαια για τον S&P 500 και τον Nasdaq 100 κατέγραψαν απώλειες 0,3%, έχοντας προηγουμένως περιορίσει πτώση που είχε φτάσει το 0,6%.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπερβολική, και ίσως αβάσιμη, εμπιστοσύνη ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί γρήγορα, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενα επεισόδια έντασης στη Μέση Ανατολή», επεσήμανε ο Eric Van Nostrand, επικεφαλής επενδύσεων της Lazard Asset Management, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

«Αναμένουμε ότι οι αγορές θα παραμείνουν εξαιρετικά ασταθείς και απόλυτα εξαρτώμενες από την ειδησεογραφία, όσο η σύγκρουση εξελίσσεται αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Carol Schleif της BMO Private Wealth.