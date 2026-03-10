Για τα σπίτια που θα φτάσουν τα 2.400 και αναμένεται να γίνουν μέσα σε στρατόπεδα μίλησε το πρωί της Τρίτης 10/3 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου ενώ αναφέρθηκε στο voucher των ευάλωτων, στο oloidigital.gr και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Στη συνέντευξή της στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Δόμνα Μιχαηλίδου τοποθετήθηκε για το πρόγραμμα 400 εκατ. ευρώ για τους ευάλωτους λέγοντας: «Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα της λεγόμενης επισιτιστικής βοήθειας. Σημαίνει ότι σε ευάλωτους συμπολίτες μας, σε νοικοκυριά δηλαδή, τα οποία έχουν χαμηλό εισόδημα, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια το Κράτος έρχεται και πάνω από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δίνει και φαγητό. Αυτό γινόταν μέχρι πρότινος, και μπορεί να το θυμάστε όλοι, ως ΤΕΒΑ. Δεν ξέρω αν θυμάστε που οι Περιφέρειες έρχονταν και έδιναν μια φορά το μήνα, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κούτες με φαγητό. Οπότε ο κόσμος πήγαινε στις περιφέρειες πολλές φορές, ας πούμε, το ξέρω, πήγαινε σε δήμους στην Αθήνα, στην Περιφέρεια, και γινόντουσαν πολλές ουρές.

Ήταν ένα κεντρικό πρόγραμμα, το οποίο δινόταν ανά περιφέρεια με κούτες φαγητού. Αυτό όμως είχε κάποια προβλήματα. Είχε ουρές. Είχε το κομμάτι του ότι πολλές φορές, αν ήταν σε νησιά, μπορεί τα φαγητά να μην φτάνανε γιατί μπορεί να είχε κακοκαιρία ή να χαλούσαν τα φαγητά. Το 2026 δεν πρέπει το κράτος πατερναλιστικά να σου υποδεικνύει τι θες και χρειάζεσαι. Ξέρει ο κάθε πολίτης τι θέλει. Ήταν πράγματα τα οποία σίγουρα δεν μπορούσαν να καλύψουν στο 100% τις διαφοροποιημένες ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Οπότε αυτό που είπαμε, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για να μην έχουμε μεσάζοντες – άλλος αποθηκεύει, άλλος καταψύχει, άλλος ψύχει, άλλος μεταφέρει – αυτό όλο το κάνουμε κουπόνια. Και θα πηγαίνει πλέον ο δικαιούχος, όποτε θέλει μέσα στο μήνα, μπορεί να θέλει να περιμένει δύο μήνες να πάει μαζί. Μπορεί μέσα στο μήνα να θέλει να πάει δύο φορές, στο οπωροπωλείο, στο σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνει λοιπόν το σούπερ μάρκετ, στα οπωροπωλεία και θα τα παίρνει αυτά που θέλει. Θα είναι σαν επιταγή. Εκτός από βέβαια καπνικά προϊόντα, εκτός από αλκοόλ και εκτός από τυχερά παίγνια. Δηλαδή δεν θα μπορεί να του δίνει το κράτος για να τον βοηθήσει στην ευαλωτότητα του νοικοκυριού του και να πηγαίνει να αγοράζει καπνικά προϊόντα».

«Θα είμαστε συμβεβλημένοι σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο μητρώο, στο οποίο ουσιαστικά όποιος θέλει θα μπορεί να μπαίνει αν έχει κάποιες προδιαγραφές. Ποιες θα είναι αυτές; Να μπορούν να γίνονται προφανώς, όπως χρειάζεται σε όλους, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και να μπορούν να γραφτούν. Δεν θα ‘ναι προπληρωμένη κάρτα, θα είναι κουπόνι, θα είναι voucher. Και σε σχέση με το μέγεθος του νοικοκυριού. Αυτό θα έρχεται στο email και στο κινητό του δικαιούχου. Θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό, με βάση αυτό θα μπορεί ο δικαιούχος, θα μπορεί το νοικοκυριό, η μαμά, ο μπαμπάς να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να καλύπτει ό,τι θέλει. Αποφεύγεις τους ενδιάμεσους, αποφεύγεις το στιγματισμό και το 2026. Ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει. Εγώ θέλω να είμαστε πάντα διαφανείς. Απ’ την αρχή, να έχουμε μητρώο, να αναφέρονται τα στοιχεία, να ξέρουμε ο καθένας τι παίρνει», διευκρίνισε η κα Μιχαηλίδου.

Εστιάζοντας στο στεγαστικό η αρμόδια υπουργός σημείωσε: «Συζητήσαμε για το στεγαστικό στις Βρυξέλλες, και επειδή ο επίτροπος μας είναι Επίτροπος Ενέργειας και Στεγαστικού, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και σε αυτή τη γωνία του ζητήματος. Δηλαδή, έχουμε τον πόλεμο, βλέπουμε πώς αυτό χτυπάει πληθωριστικά στην ενέργεια, στο κόστος του νοικοκυριού, και πώς το κόστος του νοικοκυριού εκεί που μένει είναι και οι λογαριασμοί του. Και πώς φοβόμαστε πώς αυτό μπορεί να χτυπήσει και στο κόστος της στέγασης. Πήγα στις Βρυξέλλες – πέραν από το συμβούλιο υπουργών – γιατί θέλω να διεκδικήσω κάποια πράγματα για εμάς, τα οποία να μην γίνονται έτσι όπως έχουν στο μυαλό τους οι Ευρωπαίοι χωρίς να ξέρουν τα ελληνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φτιάχνουμε τώρα τα σπίτια στα στρατόπεδα. Και μαζί με το Εθνικής Αμύνης έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, σε στρατόπεδα τα οποία σήμερα δεν χρησιμοποιούνται, να μπορέσουμε να κάνουμε 2.400 κατοικίες».

«Τα σπίτια θα είναι με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια»

«Οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα μας λένε: “Δεν μπορείτε να κάνετε με ευρωπαϊκά χρήματα βρεφονηπιακούς, ή στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία μέσα στα στρατόπεδα. Πρέπει να ‘ναι μόνο για κατοικίες”. Και λες: Αν σε μια γειτονιά δεν έχεις ένα βρεφονηπιακό σταθμό, σε 5-10 χρόνια κανείς δεν θα θέλει να πάει εκεί και θα γκετοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει λίγο και σε κάποια πράγματα να τους εξηγήσουμε τι χρειαζόμαστε. Άμα έχεις ένα μέρος με χίλιες κατοικίες, δεν θα ‘χεις ένα βρεφονηπιακό σταθμό; Δεν θα ‘χεις μια παιδική χαρά, δεν θα ‘χεις ένα γήπεδο; Δηλαδή δεν γίνεται να λέμε κάνουμε μόνο σπίτια. Και θα γκετοποιηθεί και δεν θα θέλει κανείς να μείνει εκεί, και θα είμαστε σε 5 χρόνια εδώ και θα λέμε γιατί έγινε έτσι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Αυτά τα σπίτια θα είναι με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή θα έχουμε και μονόκλινα και δίκλινα και τρίκλινα. Ένα ποσοστό θέλουμε να πηγαίνει σε οικογένειες με αρκετά παιδιά, δηλαδή σε τριτέκνους, πολύτεκνους, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό, εκεί που υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που ‘χει χάσει ο ένας τον άλλο, να τις στηρίξουμε. Αυτό θα είναι για ενοίκιο από το κράτος, με τη δυνατότητα σε κάποιο καιρό στην κοινωνική αντιπαροχή, όχι στα στρατόπεδα για buy back. Αλλά θα είναι με κοινωνικό ενοίκιο. Έτσι. Δηλαδή λέμε ότι πάμε και φτιάχνουμε μια ωραία γειτονιά, πια στα αστικά κέντρα δεν υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα για να φτιάξεις γειτονιές. Έτσι; Ο κλήρος είναι κατακερματισμένος και δεν υπάρχουν μεγάλα οικόπεδα. Το μόνο που υπάρχει, πλην του Ελληνικού, που είναι κι απρόσιτο πια για οποιονδήποτε πολίτη νομίζω οικονομικά, θα είναι τα στρατόπεδα. Οπότε κάνουμε μεγάλες γειτονιές θέλουμε να είναι προσιτές και να έχουν κι ένα ενοίκιο προσιτό. Οι ταχύτητες του στρατού είναι γρήγορες, γι’ αυτό το κάνουμε με το στρατό, για να πάει πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα σ’ ένα χρόνο θα έχουν γίνει τα σπίτια» είπε.

Για τη νέα πλατφόρμα oloidigital.gr: «Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα oloidigital.gr στο οποίο σε διακόσιους κόμβους σε όλη τη χώρα σε ΚΑΠΗ και σε κόμβους αναπηρίας σε πάνω από 85 δήμους σε όλη τη χώρα. Έχουμε φτιάξει κόμβους έτσι ώστε η γιαγιά, ο παππούς να μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους, να μιλάνε με τα εγγόνια τους, να μπορούν να ψωνίζουν απ’ το σούπερ μάρκετ για να μην έχουν την αγωνία».

«Τέλος Μαρτίου ξεκινάνε οι Νταντάδες της Γειτονιάς. Και να σας πω και κάτι που κάνουμε πρώτη φορά και αφορά στο ότι μια μαμά για να πάρει μια νταντά της επιλογής της. Η νταντά μπορεί να είναι η γιαγιά, ή ο παππούς. Και όταν η οικογένεια έχει 3 παιδιά και πάνω, είναι πρώτη φορά που δεν θα βάλουμε καθόλου εισοδηματικά κριτήρια. Χρειαζόμαστε το λευκό ποινικό μητρώο, χαρτί από ψυχίατρο, να ξέρει πρώτες βοήθειες», τόνισε κλείνοντας.