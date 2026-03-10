Πτώση 7% κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά τη χθεσινή εκτόξευσή τους στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να τελειώσει σύντομα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του μπρεντ σημείωσαν πτώση κατά 6,79 δολάρια, ή 6,9%, στα 92,17 δολάρια το βαρέλι στις 10:40 ώρα Ελλάδας, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε πτώση κατά 6,55 δολάρια, ή 6,9%, στα 88,22 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια υποχώρησαν έως 11% νωρίτερα πριν μετριάσουν τις απώλειές τους.

Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και ανήλθε χθες στα υψηλότερα επίπεδά του από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες παραγωγής κατά τον διευρυνόμενο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ενίσχυσαν τους φόβους για μεγάλα προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά.

Οι τιμές στη συνέχεια υποχώρησαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και του μετέφερε προτάσεις με στόχο τη γρήγορη διευθέτηση του πολέμου, σύμφωνα με σύμβουλο του Κρεμλίνου, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την προσφορά.

«Προφανώς τα σχόλια του Τραμπ για βραχύβιο πόλεμο ηρέμησαν τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα επάνω, νομίζουμε ότι σήμερα υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω», δήλωσε ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής του κλάδου ενέργειας στην DBS Bank.