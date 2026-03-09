Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Εξάλλου τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Περί τις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διέταξε το προσωπικό της που δεν κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να φύγει από τη Σαουδική Αραβία, καθώς το βασίλειο υφίσταται ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τις επιθέσεις των αμερικανικών και των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε σε ταξιδιωτική οδηγία που έδωσε στη δημοσιότητα ότι «διέταξε τους υπαλλήλους που δεν είναι απόλυτα απαραίτητοι και τα μέλη των οικογενειών τους να φύγουν από τη Σαουδική Αραβία εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλειά τους».

Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

سیستمە بەرگرییەکەی نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر بە رەتڵ دەیتەقێنێت و هێرشەکە تێکدەشکێنێت pic.twitter.com/ZhO2IeCIvb — Rudaw (@Rudawkurdish) March 9, 2026

Εντωμεταξύ, επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία.

Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή»

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.

Ισχυρές εκρήξεις στη Ντόχα

Σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορα σημεία στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Το εμιράτο του Κατάρ έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον μοναρχιών του Κόλπου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Κουβέιτ ξανά στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου. «Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Eπιδρομή drones του Ιράν στο Μπαχρέιν

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες -ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση- στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.