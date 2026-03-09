«Σιγή ιχθύος» τηρούν οι Χούθι στον τωρινό πόλεμο στο Ιράν, σε αντίθεση με τη στάση που τήρησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις κατά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες της Υεμένης φαίνεται να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, κρατώντας στάση αναμονής και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα πριν αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς από αυτόν τον πόλεμο εξαρτάται η επιβίωσή τους.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Ain των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έγραψε ότι οι Χούθι βρίσκονται σε μια περίπλοκη κατάσταση. Από τη μία διεξάγεται ένας πόλεμος, στον οποίο πρέπει να συμμετέχουν ενεργά με βάση την ιδεολογία τους, αλλά και επειδή βάλλεται το Ιράν, το κράτος που τους έφερε και τους κρατάει στην εξουσία, καθώς στην Υεμένη ο εμφύλιος παραμένει σε εξέλιξη.

Από την άλλη, έχουν δεχτεί σοβαρά πλήγματα από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς τους προηγούμενους μήνες, το μέλλον του Ιράν είναι αβέβαιο, ενώ οι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διαθέτουν τρομακτική υπεροχή.

«Οι Χούθι στην Υεμένη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν, φοβούμενοι τη μείωση της στρατιωτικής και οικονομικής υποστήριξης από την Τεχεράνη, αλλά και πιθανές επιθέσεις των ΗΠΑ στις θέσεις τους. Αναλυτές από την Υεμένη προέβλεψαν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στους Χούθι, πιθανώς αποδυναμώνοντας τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και απομονώνοντάς τους πολιτικά, πέραν των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων. Σε άμεση ανταπόκριση στις περιφερειακές εξελίξεις, οι Χούθι ξεκίνησαν εκτεταμένες κινήσεις στις περιοχές που ελέγχουν, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης χώρων και εγκαταστάσεων, της ανάπτυξης όπλων και της οχύρωσης σε τούνελ, φοβούμενοι πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε το πρακτορείο Al-Ain.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Abdul Samad Al-Majzafi υποστήριξε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει πολύ σημαντική επίδραση στο μέλλον της κρίσης στην Υεμένη, τονίζοντας ότι υπάρχουν επιπτώσεις στις πολιτοφυλακές των Χούθι σε στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

«Από στρατιωτική άποψη, οι προμήθειες του Ιράν στις πολιτοφυλακές των Χούθι σε τεχνολογία, σύγχρονα όπλα, εξαρτήματα drone και ευαίσθητο εξοπλισμό θα μειωθούν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που στόχευσαν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Αυτό θα περιορίσει την ικανότητα των Χούθι να χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία για να στοχεύουν πλοία, να απειλούν γειτονικές χώρες ή ακόμη και στην εσωτερική μάχη με τις νόμιμες κυβερνητικές δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τις στρατιωτικές και πολιτικές απώλειες, το ζήτημα λαμβάνει και οικονομικές διαστάσεις. «Σε οικονομικό επίπεδο, η ιρανική υποστήριξη προς τους Χούθι θα μειωθεί σημαντικά, καθώς η Τεχεράνη τους παρείχε υποστήριξη με τη μορφή πετρελαίου, ενώ στο επόμενο στάδιο η υποστήριξη αυτή θα μειωθεί και θα οδηγήσει σε επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης», δήλωσε ο Al-Majzafi.

Ο ηγέτης των ανταρτών, Άμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, δήλωσε σε τηλεοπτικά μεταδιδόμενη ομιλία ότι «το δάχτυλό μας βρίσκεται στη σκανδάλη, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε ανά πάσα στιγμή αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις».

Ωστόσο, η Jerusalem Post σημείωσε ότι Αμερικανοί και Ισραηλινοί παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Υεμένη. Σε περίπτωση που δουν να προετοιμάζονται οι αντάρτες να εμπλακούν, τότε θα προηγηθεί προληπτικό αποτρεπτικό χτύπημα και αν δεν τους εμποδίσει να μπουν στον πόλεμο, αναμένεται να υπάρξει ολοκληρωτική απάντηση.