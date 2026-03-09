Το τηλεοπτικό κοινό, αυτό το Σαββατοκύριακο, επέλεξε το Survivor για τη βραδινή του ψυχαγωγία. Οι συνεχείς ανατροπές, τα συναρπαστικά αγωνίσματα, οι αναπάντεχες προκλήσεις και οι ενδιαφέροντες χαρακτήρες διατήρησαν το πρόγραμμα στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, στη ζώνη μετάδοσής του, στο γενικό σύνολο του κοινού, με μέσο όρο 13,8% και 1.397.009 τηλεθεατές να συντονίζονται έστω για 1΄.

Στο νέο επεισόδιο του Survivor που έρχεται στις οθόνες μας απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ, τα λόγια της Μιλένας Σδρένια βάζουν φωτιά στην ομάδα των Επαρχιωτών!

Η ομάδα των Αθηναίων εξακολουθεί να είναι ανάστατη και η αιτία δεν είναι άλλη από την υποψηφιότητα της Μαντίσα Τσότα. Η Survivor προσπαθεί να καταλάβει ποιος την ψήφισε και γιατί και σε κάθε συζήτηση επαναφέρει το θέμα. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν την καχυποψία και τη δυσαρέσκειά της, από τη στιγμή που υπάρχει ήδη και δεύτερος υποψήφιος από την ομάδα, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος.

Οι Επαρχιώτες, έχοντας κατακτήσει και τη δεύτερη ασυλία, έχουν στόχο να συνεχίσουν το σερί των νικών τους και απόψε. Την ώρα του αγωνίσματος, οι τόνοι ανεβαίνουν και διαφωνίες ξεκινούν στον πάγκο τους. Θα καταφέρουν οι Μπλε να παραμείνουν συγκεντρωμένοι ή θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες εσωτερικές διαφορές;

Στο Συμβούλιο του νησιού, η Μιλένα Σδρένια κάνει μία αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε και ανάβει φωτιές στην αντίπαλη ομάδα!

Όταν ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, απόψε, το κοινό θα πρέπει να στηρίξει, με την ψήφο του, τους Survivors που θέλει να παραμείνουν στο παιχνίδι.