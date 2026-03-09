Ο Παναθηναϊκός συνέχισε και στην Λειβαδιά να βρίσκεται στο καλό του άστρο αυτή την περίοδο.

Με μια εμφάνιση ανάλογη των προηγούμενων και με μεγάλη αποτελεσματικότητα στις τελικές του προσπάθειες, έφτασε σε μια άνετη και εντυπωσιακή ως προς το σκορ νίκη και ουσιαστικά εξασφάλισε την συμμετοχή του στα πλέι οφ και φυσικά στην Ευρώπη για τη νέα χρονιά.

Κι όσο κι αν αυτό δεν αποτελεί και κάποιο… θρίαμβο, ήταν το μίνιμουμ που του είχε απομείνει στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η προσωρινή ηρεμία που κέρδισε ο Παναθηναϊκός και οι «απαντήσεις» που καλείται να δώσει στα συνεχόμενα ντέρμπι, οι δοκιμές ενόψει καλοκαιριού και οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που δεν βοηθούν τους παίκτες να καταλάβουν τι έχει γίνει φέτος.

Σχολιάζει ο Κώστας Γκόντζος στο sportdog.gr