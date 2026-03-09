Ένας άνδρας στην περιοχή Μαλαπούρ του Χαϊντεραμπάντ στην Ινδία βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί με τη λογική. Αμέσως μετά την επίσκεψή του σε τοπική κάβα για την αγορά μιας εμφιαλωμένης μπύρας, παρατήρησε πως μέσα στο μπουκάλι δεν υπήρχε μόνο το ποτό, αλλά και ένα μικρό ψάρι που επέπλεε.

Το περιστατικό δεν άργησε να πάρει διαστάσεις, καθώς ο πελάτης άρχισε να δείχνει το μπουκάλι σε περαστικούς έξω από το κατάστημα. Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν εμβρόντητοι το απίστευτο περιεχόμενο, με το σχετικό οπτικό υλικό να εξαπλώνεται ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα σχολίων για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Ο αγοραστής ζήτησε εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, θεωρώντας πως φέρουν ευθύνη για το προϊόν που διαθέτουν στο κοινό. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι στο κατάστημα επιχείρησαν να αποποιηθούν την ευθύνη, υποστηρίζοντας πως η υπαιτιότητα ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία παραγωγής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, το κατάστημα απλώς μεταπωλεί τις παρτίδες που παραλαμβάνει από το εργοστάσιο, χωρίς να έχει δυνατότητα ελέγχου στο εσωτερικό των σφραγισμένων συσκευασιών.