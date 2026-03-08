Ο Εργκίν Αταμάν σε γενικές γραμμές παρουσίασε σωστή προσέγγιση στο κοουτσάρισμα στο ΣΕΦ και προσπάθησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να διαχειριστεί την κατάσταση και να βρει λύσεις από τον πάγκο, ακόμη και σε στιγμές που τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελε.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι στήριξε τους παίκτες του και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ομάδα του θα καταφέρει να βρεθεί στο Final Four και να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο της EuroLeague. Και ο Τούρκος ισχυρίζεται ότι ξέρει τον τρόπο!

Η δύσκολη απόφαση του Αταμάν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και πώς θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο Final Four και τι συμβαίνει με τον Κώστα Σλούκα.

