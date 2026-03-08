Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίζονται εξοργισμένοι με τις επιθέσεις του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στο Ιράν, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να έχει σοβαρές στρατηγικές και οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ισραηλινές επιδρομές σε περίπου 30 δεξαμενές καυσίμων στο Ιράν «πήγαν πολύ πιο πέρα από αυτό που περίμεναν οι ΗΠΑ», παρότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων τον αμερικανικό στρατό.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμάχων από την έναρξη του πολέμου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρούμε ότι ήταν καλή ιδέα».

Παράλληλα, το Axios αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιέγραψε την αντίδρασή της με την φράση «WTF», υποδηλώνοντας έκπληξη και σοβαρή δυσφορία για την επιλογή των στόχων από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν και τον άμαχο πληθυσμό στο Ιράν μπορεί να συσπειρώσουν την ιρανική κοινωνία γύρω από το καθεστώς και να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Επιπλέον, αξιωματούχοι φοβούνται ότι εικόνες από τις φλεγόμενες δεξαμενές καυσίμων στην Τεχεράνη θα προκαλέσουν ανησυχία στις αγορές ενέργειας.

Το περιστατικό καταγράφεται ως η πρώτη σοβαρή ρήξη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης στην περιοχή, δημιουργώντας εντάσεις σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά.