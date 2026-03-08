Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε το αρχηγείο της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης στην καρδιά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το εν λόγω αρχηγείο χρησιμοποιούνταν ως το κύριο κέντρο διοίκησης και ελέγχου των αεροπορικών δυνάμεων του καθεστώτος του Ιράν.

Η διοίκηση της μονάδας βαλλιστικών πυραύλων, του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων μονάδων αυτής της δύναμης επιχειρούσε από αυτό το αρχηγείο, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF, ενώ προστίθεται ότι το αρχηγείο ήταν υπεύθυνο για τη σύνταξη της επιχειρησιακής εικόνας καθώς και για τον σχεδιασμό επιθέσεων κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Οι IDF επισήμαναν ακόμη ότι κανένα μέρος των συστημάτων εκτόξευσης που απειλούν το Ισραήλ δεν είναι ασφαλές.