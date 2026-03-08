Ο Λεβαδειακός έμεινε οριστικά εκτός 4άδας μετά την ήττα με 1-4 από τον Παναθηναϊκό και ο Νίκος Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του εξέφρασε παράπονα από τη διαιτησία για διάφορες αποφάσεις μέσα στη σεζόν.

Η ομάδα της Βοιωτίας ήταν εντυπωσιακή από την αρχή της σεζόν, τις τελευταίες εβδομάδες όμως είναι σε ελεύθερη πτώση και μετά την ήττα από τους «πράσινους» έχασε τις ελπίδες της για την 4η θέση.

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι έχοντας την κατοχή και προσπαθώντας να δημιουργήσουμε, όμως στην πρώτη – δεύτερη στιγμή βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια ήρθε και το πέναλτι και το σκορ έγινε 0-2. Όταν παίζεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες και πηγαίνεις στο ημίχρονο με αυτό το σκορ, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στο παιχνίδι», είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο προπονητής του Λεβαδειακού και συνέχισε.

«Θέλω όμως να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου, ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι. Ο Λεβαδειακός έχει κάνει τεράστια προσπάθεια όλη τη χρονιά για να βρίσκεται σε αυτή τη θέση.

Δυστυχώς, πολλές φορές αυτό δεν φαίνεται να το σέβονται. Τη μία είναι οφσάιντ το αυτί ενός παίκτη μας, την άλλη η μύτη του παπουτσιού και μετά κάτι άλλο. Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες μου αξίζουν συγχαρητήρια για όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι να βρεθούμε στις θέσεις 5-8 και θα παλέψουμε για να τον πετύχουμε».