Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η νυχτερινή επίθεση του ναυτικού του σκότωσε πέντε ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ «κρύβονταν σε πολιτικό ξενοδοχείο».

Ανέφερε ότι υπηρετούσαν στο Σώμα Λιβάνου και στο Σώμα Παλαιστίνης της Δύναμης Κουντς των Φρουρών και ότι εμπλέκονταν στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την παροχή πληροφοριών στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Η Δύναμη Κουντς συνεργάζεται στενά με τις συμμαχικές προς το Ιράν ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι σκότωσε τον υπηρεσιακό διοικητή του Σώματος Λιβάνου της Δύναμης Κουντς σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

🔴The IDF eliminated 5 senior commanders in the IRGC Quds Force’s Lebanon Corps in a precise strike in Beirut pic.twitter.com/GAtUaggrwJ — Israel Defense Forces (@IDF) March 8, 2026

Το Ισραήλ κατέστρεψε τα κεντρικά γραφεία της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε τα κεντρικά γραφεία της αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια πρόσφατου κύματος επιδρομών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

Ο Ντέφριν δήλωσε ότι από τα συγκεκριμένα κεντρικά γραφεία το Ιράν «διαχειριζόταν τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και χωρών της περιοχής».