Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα (9/3) στις 4:35, σε διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή του Ταύρου.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 9, 2026

