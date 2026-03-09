Αύξηση έως και 115% έχουν καταγράψει οι τιμές πώλησης κατοικιών σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας την τελευταία οκταετία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η εγχώρια κτηματαγορά μετά το τέλος της οικονομικής κρίσης. Από το 2017 έως και το 2025, οι τιμές κατοικιών στη χώρα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά περίπου 70% έως 83% σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα οι ανατιμήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Σε πολλές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης οι τιμές έχουν ενισχυθεί κατά 90% έως 100%, ενώ σε επιμέρους περιοχές της Αττικής οι αυξήσεις προσεγγίζουν ή ακόμη και ξεπερνούν το 115% μέσα σε οκτώ χρόνια. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για την πορεία των τιμών πώλησης κατοικιών την περίοδο 2017-2025 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα αλλά και σε αρκετές πόλεις της περιφέρειας.

Η ανοδική πορεία της αγοράς συνεχίστηκε και το 2025, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των κατοικιών εξακολουθούν να αυξάνονται, όμως η ένταση της ανόδου έχει μειωθεί σε σχέση με την περίοδο 2021-2023, όταν καταγράφονταν διψήφια ποσοστά αύξησης.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές κατοικιών αυξάνονται πλέον περίπου κατά 7% έως 8% σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικότερα, στο τρίτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων ενισχύθηκαν κατά 6,6%, ενώ των παλαιών κατά 8,5%.

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στην Αθήνα η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 6,6%, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε σχεδόν το 9,6%, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η ανοδική πορεία των τιμών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 53% την περίοδο 2010-2024, με βάση τον δείκτη τιμών κατοικιών (House Price Index). Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τη σταθερή άνοδο της αγοράς κατοικίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς η άνοδος των τιμών είναι αισθητά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη και το 2025, σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και οικονομικών αβεβαιοτήτων, οι τιμές κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν περίπου κατά 5,5%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται επίσης ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα. Τα νεόδμητα διαμερίσματα συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλότερες τιμές, καθώς το κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα το διαθέσιμο απόθεμα σύγχρονων κατοικιών παραμένει περιορισμένο.

Η αύξηση του κόστους κατασκευής αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την άνοδο των τιμών. Η ενέργεια, τα οικοδομικά υλικά αλλά και το εργατικό κόστος έχουν αυξηθεί αισθητά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Από το 2020 μέχρι σήμερα το συνολικό κόστος κατασκευής έχει αυξηθεί περίπου κατά 50%, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις τελικές τιμές πώλησης.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η άνοδος των τιμών των οικοπέδων. Τα διαθέσιμα και πολεοδομικά ώριμα οικόπεδα είναι πλέον περιορισμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή ζήτηση. Αυτό ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των ιδιοκτητών και οδηγεί σε αύξηση τόσο των τιμών όσο και των ποσοστών αντιπαροχής.

Η ζήτηση για αγορά ακινήτων παραμένει ισχυρή, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές. Η αγορά ακινήτων συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα. Μόνο στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 οι καθαρές επενδύσεις στην αγορά ακινήτων ανήλθαν περίπου σε 1,46 δισ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στη ζήτηση παίζει και ο τουρισμός. Η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα ενισχύει τις επενδύσεις τόσο σε κατοικίες όσο και σε τουριστικά ακίνητα, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συνεχίζουν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά ακινήτων έχει πλέον περάσει σε ένα νέο επίπεδο τιμών. Οι αξίες κατοικιών παραμένουν υψηλές και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν πιέσεις στην προσιτότητα της κατοικίας για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η αγορά φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση μεγαλύτερης ωρίμανσης, με πιο ήπιους αλλά σταθερούς ρυθμούς ανόδου και σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένης πτώσης των τιμών.