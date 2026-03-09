Το Ιράν εξαπέλυσε την πρώτη πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) στο κανάλι του στο Telegram.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κρατικού μέσου, η Τεχεράνη προχώρησε στην εκτόξευση του «πρώτου κύματος πυραύλων» προς το Ισραήλ, με το IRIB να αναφέρει ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε «υπό την ηγεσία του αγιατολάχ Σάγιντ Μοτζταμπά Χαμενεΐ».

“At your service, Sayyid Mojtaba.”

This is what the IRGC wrote on one of the missiles before launching it toward Israel. pic.twitter.com/2ZpiUOfc3l — China live (@ChinaliveX) March 9, 2026

Παράλληλα, στη σχετική ανάρτηση δημοσιεύθηκε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει έναν πύραυλο πάνω στον οποίο είναι γραμμένη η φράση: «Στην υπηρεσία σου, Σάγιντ Μοτζταμπά».

Η φράση αυτή αποτελεί αναφορά σε σιιτικό θρησκευτικό τίτλο και εμφανίζεται ως μήνυμα υποστήριξης προς τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη πυραυλική ενέργεια που αποδίδεται στη νέα ηγεσία του Ιράν, μετά την ανάδειξη του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στην κορυφή της ιεραρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.