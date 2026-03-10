Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η ΚΑΕ, με την ALPHA SPORTS MAE του Τέλη Μυστακίδη να καλύπτει εξ ολοκλήρου το ποσό.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ, μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε την Τρίτη (10/3), αναφέρει τα εξής…

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε ομόφωνα η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 12.000.000€, το οποίο θα καλύψει στο σύνολό της η ALPHA SPORTS MΑΕ.

Στη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε το 72,52% των μετόχων της εταιρίας.

Επίσης αποφασίστηκε:

*Η έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2024-30/06/2025, μετά των σχετικών εκθέσεων και της Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.

*Η εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/07/2025-30/06/2026.

*Η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01/07/2024 – 30/06/2025, καθώς και η μη έγκριση για τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας για την ίδια χρονική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της ΓΣ των μετόχων, γνωστοποιήθηκε επίσης ότι η κυρία Ειρήνη Πατσινακίδου αναλαμβάνει καθήκοντα νέας νομικής συμβούλου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».