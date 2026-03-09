Τη ζωή της μετά από εγκεφαλικό που υπέστη έχασε μία καθηγήτρια Αγγλικών που εργαζόταν το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Μετά την είδηση του θανάτου της το «φως» είδαν πληροφορίες ότι η εν λόγω γυναίκα δεχόταν bullying.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 9/3 σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υπάρχουν αναρτήσεις στα social media που επισημαίνουν ότι η εκπαιδευτικός δεχόταν bullying στο σχολείο και είχε στεναχωρηθεί πολύ, καθώς την είχαν παραπέμψει να πάει σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από αυτή την παραπομπή η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.