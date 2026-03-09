Την αποκατάσταση της λειτουργίας των μεθοριακών διαβάσεων με το Ιράν για το σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών ανακοίνωσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Τα μεθοριακά σημεία διέλευσης, από τις συντομότερες χερσαίες διαδρομές που συνδέουν το Ιράν με τη συμμαχική του Ρωσία, έκλεισαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, μετά την, όπως τη χαρακτήρισε το Μπακού, ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στον θύλακά του Ναχιτσεβάν.

Αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τηλεφώνησε στον Αζέρο ομόλογό του Ιλχάμ Αλίεφ και του δήλωσε ότι το Ιράν δεν ενεπλάκη στο περιστατικό στο Ναχιτσεβάν και ότι η Τεχεράνη διεξάγει έρευνα, σύμφωνα με το γραφείο του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν.