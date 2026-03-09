Έξαλλος έγινε για ακόμα μια φορά ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του «Buongiorno» και τα έβαλε με τους συνεργάτες του με αφορμή τις δηλώσεις της Ελεονώρας Μελέτη για τον κακοποιητικό λόγο.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος διαφώνησε με την άποψη της Ελεονώρας Μελέτη ότι «η κριτική δεν είναι βία. Η βία δεν είναι κριτική» με τη Φαίη Σκορδά να του διευκρινίζει ότι αναφερόταν στο διαδίκτυο.

«Για τα social το είπε», συμπλήρωσε η Νάνσυ Νικολαΐδου με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να της απαντά: «Γιατί μου το λες αυτό είμαι ηλίθιος; Είμαι βλάκας και μου λέτε για τα social;».