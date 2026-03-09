Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τον διορισμό του ως νέου ηγέτη του Ιράν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του με τιμή και θα ενώσει τον ιρανικό λαό απέναντι στις σκληρές δοκιμασίες που αντιμετωπίζει.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα παραμείνει στο πλευρό της Τεχεράνης, επισημαίνοντας σύμφωνα με το Reuters, την επιθυμία του «να επιβεβαιώσει την αμέριστη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας».