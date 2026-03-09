Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο μίλησε το πρωί της Δευτέρας 9/3 η Άννα Διαμαντοπούλου. «Η παγκόσμια ιστορία και διπλωματία διδάσκουν ότι οι προβλέψεις στους πολέμους είναι πάντοτε ατυχείς» είπε και τόνισε «Για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούσαν θα κρατήσει λίγες μέρες, το ίδιο για την Ουκρανία».

«Όταν επρόκειτο να πέσει το καθεστώς του Σάχη, όλες οι προβλέψεις των μεγάλων αναλυτών της εποχής ήταν ότι θα τον διαδεχθούν οι Αριστεροί αξιωματικοί ή Δεξιοί» δήλωσε στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι να δούμε η χώρα τι κάνει. Να δούμε τις επιπτώσεις, την προετοιμασία, τα δικά μας προβλήματα».

Σε ερώτηση δε την οποία της έγινε αναφορικά με το πώς σχολιάζει τις κινήσεις της χώρας μας στην Κύπρο, η κα Διαμαντοπούλου υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ όταν μπαίνει θέμα Ελλάδας είναι με την Ελλάδα. Η πολιτική μας είναι πάντοτε για την υπεράσπιση της Ελλάδας και του Ελληνισμού. Θεωρούμε το ότι πήγε πρώτη η Ελλάδα και ο “Κίμων” εκεί είναι μια θετική κίνηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται συνεχώς από τη δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί, ότι δεν θα δώσει για πολεμικούς λόγους τις δικές της βάσεις και ότι η θέση μας εκεί είναι καθαρά αμυντική».

«Η σημαία είναι για εμάς η προτεραιότητα, αλλά ο σημαιοφόρος – που στην πολιτική κάθε φορά είναι ο πρωθυπουργός που εκλέγεται – πρέπει να φροντίζει για να υπάρχει στο έθνος εμπιστοσύνη και ενότητα», πρόσθεσε και εξήγησε: «Υπάρχει το άρθρο 427 στην ΕΕ, το οποίο προβλέπει πως όταν απειλείται χώρα της ΕΕ, τότε σύσσωμη η Ευρώπη είναι στο πλευρό αυτής της χώρας.

«Θα περιμένουμε λοιπόν και κινήσεις από την ΕΕ, πέρα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία», δήλωσε κλείνοντας.