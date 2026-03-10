Η σειρά Grand Hotel έρχεται την Τρίτη 10-03 όπου ο Πέτρος είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τον Ρήγα για άλλη μία φορά κατα πρόσωπο.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς Grand Hotel.

Ο Χαραλάμπης και η Θεώνη φτάνουν στο δικαστήριο και σοκάρονται βλέποντας όλους τους ανθρώπους του μαχαλά να στέκονται στο πλευρό του Χατζημήτρου…

Ο Πέτρος προτείνει ένα σχέδιο για να μπορέσουν να παγιδέψουν την Ελένη και να αποκαλύψει μόνη της την εμπλοκή της στην περιπέτεια του Νικόλα. Η Αλίκη περνάει σε μια εικονική απόλυση της Αγγέλας που τους ταράζει όλους. Το δικαστήριο του Χαραλάμπη με τον Χατζημήτρο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά.

Ο Χαραλάμπης προσπαθεί απεγνωσμένα να αποδείξει την αλήθεια για τη σκευωρία του Χατζημήτρου, αλλά βρίσκεται εκτεθειμένος όταν πρέπει να απολογηθεί για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποσυρθεί από τις εκλογές… Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν ο κόσμος – έξαλλος με τον Χαραλάμπη – επιτίθεται στη Θεώνη κι εκείνη από φόβο και ένταση χάνει τις αισθήσεις της μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου…

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν όλοι τον Ρήγα να επιστρέφει ελεύθερος στο ξενοδοχείο. Ο Πέτρος, αποφασισμένος να τον αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά κατά πρόσωπο, μπαίνει ξαφνικά στη σουίτα του και τον βλέπει αγκαλιά, στο κρεβάτι, με την Κυβέλη.

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου