Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 18ο επεισόδιο

Ο Νίκος θέλει να πάει στο σημείο που χάθηκε ο σταυρός του Ζαμαγιά προκειμένου να τον βρει, ενώ η «απαγωγή» της Μαλεφιτσάκη έχει αναστατώσει τόσο την Αντιγόνη όσο και την Διαμάντω, με αποτέλεσμα να συμβεί κάτι unbelievable! Παράλληλα, η Χρυσώ πληγώνεται από κάτι που βλέπει, ενώ η Τίνα εξακολουθεί να είναι στον κόσμο της. Ο Φιλίππου συνεχίζει να παρακολουθεί τους ήρωες και τελικά κάποιοι θα περάσουν το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος…

Δείτε το trailer:

Δείτε τις φωτογραφίες:

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.