Επιστήμονες στην Καραϊβική ανακάλυψαν άγνωστα θαλάσσια πλάσματα που μοιάζουν με εξωγήινους και μάλιστα σε μέρη που κατέγραφαν οι χάρτες, οπότε και δεν ήταν άγνωστα.

Σύμφωνα με το BBC, η έρευνα έγινε στα νερά γύρω από τα νησιά Κέιμαν, την Ανγκουίλα και τα Τερκς και Κάικος. Για έξι εβδομάδες οι ερευνητές εργάστηκαν αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιώντας κάμερες και ειδικό εξοπλισμό που άντεχε τις τεράστιες πιέσεις του νερού σε βάθη έως και 6.000 μέτρων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το βρετανικό ερευνητικό πλοίο RRS James Cook, υπό την καθοδήγηση του Δρ Τζέιμς Μπελ και επιστημόνων από τα τρία νησιά. Τα πρώτα πλάνα και τα ευρήματα δόθηκαν στο BBC από το UK Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS).

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε ότι συνολικά οι ερευνητές κατέγραψαν σχεδόν 14.000 οργανισμούς και 290 διαφορετικά είδη θαλάσσιων πλασμάτων, αν και απαιτείται περαιτέρω επιστημονική ανάλυση για την επιβεβαίωση ορισμένων ευρημάτων.

Μεταξύ των οργανισμών που εντοπίστηκαν ανακάλυψαν ένα χέλι pelican με φωτεινή ροζ ουρά που αναβοσβήνει κόκκινο για να προσελκύει τροφή, ένα ψάρι barreleye με σωληνοειδή μάτια που κοιτούν προς τα πάνω ώστε να εντοπίζει τη σκιά της λείας του και ένα dragonfish με φωτεινή προεξοχή κάτω από το πηγούνι του.

Επίσης, οι ερευνητές βρήκαν ψάρια να κινούνται ανάμεσα σε κοράλλια gorgonian, καθώς και πορτοκαλί σφουγγάρια με μορφή ζελέ δίπλα σε μαύρα κοράλλια.

Επιπλέον, 75 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Grand Turk οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια μπλε τρύπα, ένα κάθετο βυθισμένο σπήλαιο που δημιουργήθηκε όταν κατέρρευσε η οροφή μιας υπόγειας σπηλιάς.

Η «τρύπα» έχει πλάτος περίπου 300 μέτρων και φτάνει σε βάθος 550 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να είναι από τις βαθύτερες της Καραϊβικής, συγκρίσιμη με τη διάσημη Great Blue Hole στο Μπελίζ.

Παρότι συνήθως τέτοιες περιοχές είναι σχεδόν άδειες από ζωή, οι κάμερες κατέγραψαν μικρά σφουγγάρια, έναν τύπο αχινού και διάφορα είδη ψαριών.

Ακόμη, βόρεια της Ανγκουίλα, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν επίσης την ύπαρξη ενός υφάλου μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, τον οποίο είχαν υποψιαστεί τοπικοί ψαράδες που είχαν βγάλει κομμάτια κοραλλιών στα δίχτυα τους.

Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης μαύρα κοράλλια που ενδέχεται να έχουν ηλικία χιλιάδων ετών, γεγονός που τα καθιστά από τα αρχαιότερα που έχουν καταγραφεί.