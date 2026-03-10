Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο και η επιστροφή του στη δράση, όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται τον… Μάρτιο του 2027!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και έξω μηνίσκου στο δεξί γόνατο στον αγώνα με τη Χετάφε, οπότε ήταν εξαρχής δεδομένο ότι θα έμενε εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τελικά αυτό το «μεγάλο χρονικό διάστημα» είναι ένα έτος!

Ο Ροντρίγκο πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Τρίτη (10/3) για να υποβληθεί στην απαραίτητη επέμβαση με τη Ρεάλ να ενημερώνει πως αυτή ήταν επιτυχημένη και πως η επιστροφή του στη δράση θα αργήσει πολύ.

Οι Μαδριλένοι, όπως αναφέρουν τα ισπανικά Μέσα, ελπίζουν ότι σε δέκα μήνες ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα επιστρέψει στις προπονήσεις και η επιστροφή του στα γήπεδο αναμένεται τον Μάρτιο του 2027, καθώς θα χρειαστεί ένα-δύο μήνες μετά την επιστροφή του στις προπονήσεις για να είναι έτοιμος να αγωνιστεί.