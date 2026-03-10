Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική εγκατάσταση του Ισραήλ και ένα κέντρο συλλογής πληροφοριών, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την ενδέκατη ημέρα του.

Στην ανακοίνωση, ο στρατός λέει ότι «επιτέθηκε, με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σε ένα στρατιωτικό κέντρο στη Χάιφα και στο κέντρο λήψης πληροφοριών από κατασκοπευτικούς δορυφόρους».

Το «στρατιωτικό κέντρο», σύμφωνα με την Τεχεράνη, διαδραματίζει «ρόλο-κλειδί για την παραγωγή όπλων» και είναι «στρατηγικής σημασίας για τις πολεμικές δυνατότητες του εχθρού», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια νέα ομοβροντία πυραύλων στο Ισραήλ, ιδίως στο Τελ Αβίβ, καθώς και σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.