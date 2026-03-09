Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας εκτόξευσε πολλαπλές επιθέσεις σε έξι αεροπορικές βάσεις στο Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούνταν για τον «εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση» των συμμάχων της Τεχεράνης, όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

«Τη χθεσινή νύχτα, μπαράζ επιθέσεων κατά έξι μεγάλων αεροπορικών βάσεων στο Ιράν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Οι βάσεις «χρησιμοποιούνταν» από την Τεχεράνη «για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση εντολοδόχων ομάδων σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως της Χεζμπολάχ, της (παλαιστινιακή) Χαμάς και του καθεστώτος Χούθι», πρόσθεσε.

Εξαιτίας των πληγμάτων αυτών, «πολλά αεροπλάνα καταστράφηκαν, εκ των οποίων αεροσκάφη της Δύναμης αλ Κοντς, της πτέρυγας που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, «όπως και μαχητικά ελικόπτερα».