Στην επόμενη φάση του πολέμου φαίνεται πως μπαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι αποφασισμένος τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει στη «μητέρα των μαχών».

Πηγές αναφέρουν ότι το Σάββατο ενδέχεται να αποτελέσει μια κρίσιμη ημέρα για μια νέα μεγάλης κλίμακας επιχείρηση βομβαρδισμών, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τα πρώτα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι επίκειται μια ακόμη μεγαλύτερη επίθεση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «το μεγάλο κύμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αυξήσει «δραματικά» τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χρησιμοποιώντας και βρετανικές βάσεις.

Τα σενάρια αυτά για κλιμάκωση των επιθέσεων των Αμερικανών στο Ιράν έρχονται να φουντώσουν μετά τις εκτιμήσεις πως αμερικανικά βομβαρδιστικά, ικανά να πλήξουν στόχους μεταφέροντας έως και 34 τόνους εκρηκτικών, κατευθύνονται προς τη Βρετανία.

Σύμφωνα με παρατηρητές πτήσεων στο διαδίκτυο, στόλος βομβαρδιστικών Rockwell B‑1 Lancer απογειώθηκε από τη βάση Dyess Air Force Base στο Τέξας με προορισμό τη Βρετανία.

Στην ίδια βάση εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν και άλλα στρατηγικά βομβαρδιστικά, όπως τα Northrop B‑2 Spirit και Boeing B‑52 Stratofortress. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, με κόστος που μπορεί να φτάσει έως και 2 δισ. δολάρια το καθένα, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας με χαμηλή ανιχνευσιμότητα, μεταφέροντας μερικά από τα πιο ισχυρά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο.

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ακόμη και τη λεγόμενη «Μητέρα των Βομβών». Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες μη πυρηνικές βόμβες στον κόσμο, βάρους περίπου 10 τόνων, η οποία μπορεί να προκαλέσει τεράστια έκρηξη δημιουργώντας κρατήρα που φτάνει τα 300 μέτρα πλάτος στο σημείο πρόσκρουσης.