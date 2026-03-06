Μετά το τέλος της αναμέτρησης, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε λακωνικός στις δηλώσεις του και περιέγραψε το πως χάθηκε το παιχνίδι με μια μόνο φράση.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη φάση που άλλαξε την ισορροπία του αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα του είχε φτάσει κοντά στο καλάθι, όμως το κρίσιμο σουτ του Τάιλερ Ντόρσεϊ άλλαξε τον έλεγχο.

«Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το καλάθι, αλλά ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα κρίσιμο σουτ και χάθηκε ο έλεγχος του παιχνιδιού», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.