Την κατάταξη των 50 κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων όλων των εποχών παρέθεσε το αγγλικό περιοδικό «fourfourtwo» λαμβάνοντας ως κριτήρια το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν.

Πρώτη και καλύτερη η Εθνική Βραζιλίας του 1970, η οποία κυριάρχησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού με παίκτες όπως ο Πελέ, ο Ζαιρζίνιο, ο Κάρλος Αλμπέρτο και ο Ριβελίνο.

Στην δεύτερη θέση όλων των εποχών βρίσκεται είναι η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι η οποία πανηγύρισε δύο σερί Κύπελλα Πρωταθλητριών το 1988 και 89, παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο με τους Ολλανδούς Ράικαρντ, Φαν Μπάστεν και Γκούλιτ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα των Πεπ Γκουαρδιόλα, Λιονέλ Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα κατέκτησε τα πάντα από το 2008 μέχρι το 2011.

Στην 4η θέση φιγουράρει ο περίφημος Άγιαξ του «Ιπτάμενου Ολλανδού» Γιόχαν Κρόιφ, από τα μέσα της δεκαετίας του 60′ μέχρι τις αρχές του 70′. Ο Άγιαξ πανηγύρισε τρία συνεχόμενα Κύπελλα πρωταθλητριών με τον Ρίνους Μίχελς να καθοδηγεί από τον πάγκο.

Στην 5η θέση είναι η Ισπανία του Βιθέντε Ντελ Μπόσκε που πήρε τρείς συνεχόμενους τίτλους σε διεθνές επίπεδο, το Euro 2008, Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και Euro 2012, και έγινε η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει.

Όσον αφορά την υπόλοιπη 10άδα συμπεριλαμβάνονται η Ρεάλ Μαδρίτης των πέντε συνεχόμενων Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης με Πούσκας και Ντι Στέφανο, η Λίβερπουλ του Νταλγκλίς, η Ίντερ του Χερέρα, η Μπενφίκα του Εουσέμπιο και η η Σάντος του Πελέ.

Οι 10 κορυφαίες ομάδες όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο

1. Εθνική Βραζιλία 1970

2. Μίλαν 1987-1991

3. Μπαρτσελόνα 2008-2011

4. Άγιαξ 1965-1973

5. Εθνική Ισπανίας 2007-2012

6. Ρεάλ Μαδρίτης 1955-1960

7. Λίβερπουλ 1975-1984

8. Ίντερ 1962-1967

9. Μπενφίκα 1959-1968

10. Σάντος 1955-1968