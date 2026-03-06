Ο πόλεμος στο Ιράν μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν την Τεχεράνη, η οποία κάνει αντίποινα και απειλεί προς κάθε κατεύθυνση όποιον επιχειρήσει να βοηθήσει Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο FRANCE 24, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Majid Takht-Ravanchi, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να προσέξουν να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι αν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, τότε θα αποτελεί επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Ο Majid Takht-Ravanchi δήλωσε στο FRANCE 24 ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχής», πριν η αμερικανική κυβέρνηση, το Σάββατο, «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος, ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Ιράν».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον κουρδικών ομάδων στο γειτονικό Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι η CIA και η Mossad εξοπλίζουν αυτές τις ομάδες.

«Αν υπάρξει ανάγκη να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, φυσικά και θα το κάνουμε», δήλωσε.