Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχειρήσεις εναντίον «ναρκοτρομοκρατών» στον Ισημερινό την Παρασκευή, έχοντας τη στήριξη του στρατού της χώρας, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Ο επικεφαλής της SOUTHCOM, ο στρατηγός Φράνσις Ντόνοβαν, αναφέρει σε μήνυμά του: «Σημειώνουμε πρόοδο μαζί με τους εταίρους μας στον αγώνα εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας. Συγχαίρω τις δυνάμεις μας και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού για την επιτυχημένη επιχείρηση εναντίον ναρκοτρομοκρατών στον Ισημερινό. Αυτή η συλλογική και αποφασιστική δράση αποτελεί στρατηγικής σημασίας επιτυχία για όλες τις χώρες στο Δυτικό Ημισφαίριο που έχουν δεσμευτεί να εξαρθρώσουν και να πατάξουν τη ναρκοτρομοκρατία».