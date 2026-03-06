Πληθαίνουν οι φωνές στα αμερικανικά δίκτυα πως η Κίνα εξετάζει τρόπους προκειμένου να στηρίξει το Ιράν σε ένα πλαίσιο όμως που δεν θα προκαλέσει περισσότερη κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης.

Τα διεθνή δίκτυα επικαλούνται ανώνυμες πηγές από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις οποίες το Πεκίνο δεν αποκλείει μία οικονομική βοήθεια προς την Τεχεράνη.

Πέρα όμως από το οικονομικό σκέλος της βοήθειας, θα μπορούσε η Κίνα να προσφέρει βοήθεια σε ανταλλακτικά ή και εξαρτήματα για πυραυλικά συστήματα στο Ιράν. Ωστόσο, οι κινεζικές κινήσεις φαίνεται να γίνονται με μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η στάση του Πεκίνου απέναντι στη σύγκρουση

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός και έχει εκφράσει την αντίθεση του Πεκίνου στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Παρά τις δηλώσεις στήριξης, μέχρι στιγμής η κινεζική βοήθεια φαίνεται να περιορίζεται κυρίως σε διπλωματικό επίπεδο και δημόσιες τοποθετήσεις.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η επιφυλακτική στάση της Κίνας συνδέεται και με ζητήματα στρατιωτικής αξιοπιστίας. Τα κινεζικά συστήματα αεράμυνας που εξάγονται στο εξωτερικό έχουν δεχθεί κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, ενώ την τελευταία δεκαετία το Πεκίνο δεν έχει προχωρήσει σε πωλήσεις προηγμένων συστημάτων αεράμυνας στην Τεχεράνη.

Τα συστήματα που έχουν φτάσει στο Ιράν – καθώς και παλαιότερης γενιάς drones και UAV – δεν θεωρούνται ιδιαίτερα προηγμένα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγράψει επιτυχίες στην αναχαίτιση ισραηλινών, αμερικανικών ή αραβικών αεροσκαφών.

Οι κίνδυνοι για τη στρατιωτική εικόνα της Κίνας

Αν και τα κινεζικά οπλικά συστήματα είναι συχνά πιο οικονομικά σε σχέση με τα δυτικά, αναλυτές επισημαίνουν ότι παρουσιάζουν κενά ως προς την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή τους ισχύ. Για τον λόγο αυτό, η Κίνα φαίνεται να προτιμά την αξιοποίηση της διπλωματίας αντί της άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής.

Μια πιθανή ενεργή στρατιωτική συμμετοχή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να θέσει σε δοκιμασία τη φήμη του κινεζικού στρατιωτικού εξοπλισμού, ιδιαίτερα εάν αποκαλυφθούν αδυναμίες σε πραγματικές συνθήκες πολέμου.