Παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων φαίνεται να διατηρούνται και στη νεότερη γενιά, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα που δείχνει ότι σημαντικό ποσοστό ανδρών της Gen Z θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να υπακούν στους άνδρες μέσα στις σχέσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα σε 23.000 άτομα από 29 χώρες, το 31% των ανδρών της Gen Z συμφωνεί ότι «μια σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στον σύζυγό της», ενώ το 33% πιστεύει ότι «ο σύζυγος πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ipsos και το Global Institute for Women’s Leadership του King’s Business School στο Λονδίνο, με συμμετέχοντες από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Βραζιλία και η Ινδία. Οι ερευνητές εξέτασαν τις διαφορές στις αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων μεταξύ των γενεών, από τους Baby Boomers και τη Generation X μέχρι τους millennials και τη Gen Z.

Όσον αφορά τη σεξουαλική πρωτοβουλία, το 21% των ανδρών της Gen Z παγκοσμίως δήλωσε ότι «μια πραγματική γυναίκα» δεν πρέπει «ποτέ» να παίρνει την πρωτοβουλία για σεξ. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 12% των γυναικών της ίδιας γενιάς και μόλις το 7% των ανδρών και γυναικών της γενιάς των Baby Boomers.

Gen Z men think women should ‘obey’ them, study says They’re youngsters with old outlooks. https://t.co/GKkiCpcYS0 pic.twitter.com/PXiUfWLn7d — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) March 5, 2026

Οι άνδρες της Gen Z εμφανίζονται επίσης πιο πιθανό να πιστεύουν ότι οι γυναίκες «δεν πρέπει να φαίνονται υπερβολικά ανεξάρτητες ή αυτάρκεις». Ωστόσο, το 41% θεωρεί ότι οι γυναίκες με επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ipsos, Κέλι Μπίβερ, σημείωσε ότι η αντίφαση αυτή «ανοίγει έναν σημαντικό διάλογο για το πώς μεταβάλλονται οι κοινωνικές νόρμες γύρω από το φύλο». Παράλληλα, πολλοί άνδρες της Gen Z φαίνεται να υιοθετούν αυστηρά πρότυπα και για τους ίδιους. Το 30% πιστεύει ότι οι άνδρες δεν πρέπει να λένε «σ’ αγαπώ» σε έναν φίλο, ενώ το 43% θεωρεί ότι οι νέοι άνδρες πρέπει να είναι σωματικά σκληροί ακόμη κι αν δεν έχουν τέτοια φυσική προδιάθεση.

Σε ό,τι αφορά την οικογένεια, το 21% των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι οι άνδρες που συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών είναι λιγότερο αρρενωποί. Την άποψη αυτή συμμερίζεται το 14% των γυναικών της ίδιας γενιάς και το 8% των ανδρών της γενιάς των Baby Boomers.

Η διευθύντρια του Global Institute for Women’s Leadership, Χιτζούνγκ Τσουνγκ, χαρακτήρισε ανησυχητική τη διατήρηση αυτών των αντιλήψεων. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία δείχνουν σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις προσωπικές πεποιθήσεις των ανθρώπων, που συχνά είναι πιο προοδευτικές, και σε αυτό που πιστεύουν ότι απαιτεί η κοινωνία από αυτούς.