Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ μπαίνουν σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση αντιπαράθεσης, με τη λιβανέζικη οργάνωση να θεωρεί τον πόλεμο αναπόφευκτο και να προετοιμάζεται συστηματικά για μια μάχη επιβίωσης.

Η Χεζμπολάχ, «λαβωμένη αλλά όχι τελειωμένη» μετά τον καταστροφικό πόλεμο του 2024 με το Ισραήλ, χρησιμοποίησε τους τελευταίους μήνες για να ξαναγεμίσει τις αποθήκες της με ρουκέτες και drones, αντλώντας από μηνιαίο προϋπολογισμό 50 εκατ. δολαρίων, κυρίως ιρανικής προέλευσης. Παρά τις απώλειες 5.000 μαχητών, η οργάνωση διατηρεί, σύμφωνα με λιβανέζικες πηγές, περίπου 95.000 ενόπλους και επαναφέρει στην πρώτη γραμμή επίλεκτες μονάδες όπως η δύναμη Ραντβάν. Η εκτίμηση στην ηγεσία της ήταν ότι ένα νέο, συντριπτικό πλήγμα από το Ισραήλ ήταν θέμα χρόνου – και ότι αυτή τη φορά θα στόχευε την ίδια την επιβίωσή της.

Την περασμένη Δευτέρα, η Χεζμπολάχ έσπασε την εύθραυστη «ηρεμία» μετά το 2024, εξαπολύοντας καταιγισμό ρουκετών και drones κατά του Ισραήλ, σε «εκδίκηση» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και βυθίζοντας τον Λίβανο βαθύτερα στη δίνη του πολέμου που ήδη μαίνεται μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ. Μέσα σε τρεις ημέρες, ο ρυθμός πυρών της οργάνωσης αυξήθηκε θεαματικά: περίπου 60 βλήματα την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα, πάνω από τα διπλάσια στις 4 Μαρτίου, ένδειξη ότι έχει καταφέρει να αντλεί από μεγάλα αποθέματα. Ισραηλινό think tank εκτιμά ότι, στην έναρξη της επίθεσης, η Χεζμπολάχ διέθετε περί τις 25.000 ρουκέτες και πυραύλους, κυρίως μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Πόλεμος φθοράς σε δύο μέτωπα

Στο έδαφος, το Ισραήλ απαντά με συνδυασμό μαζικών αεροπορικών πληγμάτων και ελεγχόμενων χερσαίων διεισδύσεων στον νότιο Λίβανο, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας και να απογυμνώσει στρατιωτικά τη Χεζμπολάχ. Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις διατηρούν θέσεις σε λοφώδεις περιοχές από τον πόλεμο του 2024 και ενισχύονται με νέες μονάδες, υπό την εντολή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις «μέχρι τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ». Η αεροπορία πλήττει υποδομές της οργάνωσης ακόμη και στην καρδιά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, με αναφορές για χτυπήματα σε κέντρα διοίκησης, αποθήκες όπλων και εγκαταστάσεις επικοινωνιών που «κρύβονταν» κάτω από πολιτική κάλυψη.

Ταυτόχρονα, η ηγεσία της Χεζμπολάχ στέλνει μήνυμα πως δεν θα περιοριστεί στην άμυνα, αλλά θα επιχειρήσει να επιβάλει κόστος και εντός του Ισραήλ. Η οργάνωση έχει ήδη αναπτύξει νέες ρουκέτες και ιρανικής προέλευσης υλικά υποστήριξης στο νότιο Λίβανο, ενώ βίντεο δείχνουν τη χρήση drone τύπου Shahed-101, το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να κατασκευάζεται και σε λιβανέζικο έδαφος. Η κλιμάκωση στο βόρειο μέτωπο διασταυρώνεται πλέον με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ βαθιά στο ιρανικό έδαφος, με αεροσκάφη που, κατά πηγές, μπορούν στο ίδιο δρομολόγιο να πλήττουν στόχους στο Ιράν και θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Ο Λίβανος σε νέα δίνη

Ο πρώτος μεγάλος χαμένος αυτής της αναμέτρησης Ισραήλ – Χεζμπολάχ είναι ο ίδιος ο Λίβανος. Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν ήδη σκοτώσει τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίσει πάνω από 240, ενώ δεκάδες χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν τα νότια χωριά και καταφεύγουν σε πρόχειρα καταφύγια ή στις πόλεις, με τον ΟΗΕ να καταγράφει τουλάχιστον 30.000 εκτοπισμένους μόνο σε καταφύγια, ανάμεσά τους 9.000 παιδιά. Η κυβέρνηση στη Βηρυτό, σε μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, αποφάσισε να κηρύξει παράνομη τη στρατιωτική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ, προκαλώντας οργή στο φιλο-χιζμπολαχικό στρατόπεδο και φόβους για εσωτερική ανάφλεξη.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, κατηγορεί το Ισραήλ για «επίθεση στη λιβανέζικη κυριαρχία, καταστροφή πολιτικών υποδομών και εκστρατεία εκδίωξης», προειδοποιώντας πως όλα αυτά «δεν θα μείνουν αναπάντητα». Σε μια κίνηση συμβολισμού αλλά και ψυχολογικού πολέμου, απηύθυνε στα εβραϊκά μήνυμα προς τους κατοίκους ισραηλινών πόλεων σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καλώντας τους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, λίγες ώρες μετά την ισραηλινή προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων προαστίων της Βηρυτού. Το Ισραήλ, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να εκκενώσει τις συνοριακές κοινότητες και αντιτείνει πως η ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων στον Λίβανο είναι «αμυντικό μέτρο» για την προστασία των πολιτών του.

Όσο ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν–Ισραήλ βαθαίνει, η γραμμή ανάμεσα σε «περιφερειακό» και «ολικό» πόλεμο θολώνει επικίνδυνα, με το μέτωπο Ισραήλ–Χεζμπολάχ να εξελίσσεται στο πιθανό σημείο θραύσης για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.