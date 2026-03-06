Το Ισραήλ μπορεί να είναι μικρό κράτος από πληθυσμιακή άποψη και να ιδρύθηκε σχετικά πρόσφατα (14 Μαΐου 1948), όμως μέχρι και σήμερα έχει κερδίσει πάρα πολλούς πολέμους, πολεμώντας μάλιστα ταυτόχρονα αρκετές δυνάμεις.

Η απόστρατη αξιωματικός της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας Adi Bershadsky, σε άρθρο που έγραψε στη Jerusalem Post, ανέφερε ότι το Ισραήλ οφείλει την επιτυχία του σε ένα μυστικό όπλο που λίγοι το υπολογίζουν: το γεγονός ότι διαθέτει μερικούς από τους καλύτερους στρατιώτες και διοικητές στον κόσμο, άνδρες και γυναίκες, τόσο στην τακτική υπηρεσία όσο και στις εφεδρείες.

«Είναι αποφασισμένοι, αφοσιωμένοι και βαθιά πατριώτες. Πουθενά αλλού οι 18χρονοι δεν αναλαμβάνουν συστηματικά αποστολές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ως εθνικό καθήκον. Κανένα άλλο έθνος δεν διαθέτει τόσο μεγάλη και ενεργή εφεδρική δύναμη, η οποία αποτελείται τόσο από άτομα που έχουν νομική υποχρέωση όσο και από εθελοντές όλων των κοινωνικών στρωμάτων και πολιτικών απόψεων», έγραψε μεταξύ άλλων.

Απομάκρυνση υπαρχόντων που ανήκουν σε Παλαιστίνιους, πριν από τις προγραμματισμένες κατεδαφίσεις σπιτιών από τον ισραηλινό στρατό, στην πόλη Tulkarem της Δυτικής Όχθης. 17 Δεκεμβρίου 2025

Ακολουθεί η συνέχεια του άρθρου της Adi Bershadsky:

«Το ανθρώπινο στοιχείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) είναι το πραγματικό μυστικό όπλο μας. Η τεχνολογία είναι απλώς ένας πολλαπλασιαστής δύναμης. Είναι το πνεύμα που κρύβεται από πίσω και παρέχει περισσότερη δύναμη.

Όσοι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις αμυντικές τεχνολογίες του Ισραήλ είναι από τα πιο λαμπρά μυαλά της χώρας, ενώ όσοι υποστηρίζουν το στρατιωτικό σύστημα με υλικοτεχνική υποστήριξη, ιατρικές υπηρεσίες και πολιτική υποστήριξη είναι από τους καλύτερους πολίτες της χώρας.

Και σε στιγμές κρίσης, δεν υπάρχει κενό. Εθελοντές εμφανίζονται παντού, φροντίζοντας τις εκτοπισμένες οικογένειες, υποστηρίζοντας τους συγγενείς των ομήρων, αναζητώντας τους αγνοούμενους και βοηθώντας τους στρατιώτες στο μέτωπο και στο εσωτερικό. Ολόκληρη η χώρα κινητοποιείται, όχι λόγω κάποιας συγκεκριμένης κυβέρνησης, αλλά επειδή το ίδιο το κράτος υπερβαίνει την πολιτική.

Αυτή η ανθρώπινη δύναμη δεν είναι θεωρητική και σήμερα είναι ορατή στην συνεχιζόμενη αντιπαράθεση του Ισραήλ με το Ιράν. Οι Ισραηλινοί πιλότοι εκτελούν πολύπλοκες αποστολές βαθιά στο εχθρικό έδαφος. Οι υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Μοσάντ και άλλων υπηρεσιών πληροφοριών, παρέχουν βαθιά στρατηγική επίγνωση και επιχειρησιακή ακρίβεια. Πίσω από κάθε αεροσκάφος βρίσκεται μια ομάδα τεχνικών και συντηρητών υψηλής ειδίκευσης, που διασφαλίζει την άψογη λειτουργία των συστημάτων, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Οι μονάδες αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ λειτουργούν όλο το 24ωρο, με σχεδόν το ήμισυ των στρατιωτών να είναι γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες αποτελούν επίσης περίπου το 30% των διοικητών του IDF, υπεύθυνες για αποφάσεις ζωής και θανάτου σε πραγματικό χρόνο.

Ο 12χρονος Φάντι αλ-Μπαλμπίσι, του οποίου το δεξί πόδι ακρωτηριάστηκε μετά από βολή του ισραηλινού στρατού στις 28 Απριλίου, περπατά με πατερίτσες επιστρέφοντας στο σπίτι του, μετά από αποκατάσταση με προσθετικό πόδι στο νοσοκομείο Χαμάντ στη Ζαουάιντα, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. 4 Δεκεμβρίου 2025

Ο IDF διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα πολυεπίπεδα συστήματα αεροπορικής άμυνας στον κόσμο – ένα σύστημα που εξελίσσεται συνεχώς, μαθαίνοντας από κάθε αναχαίτιση, βελτιώνοντας τους αλγόριθμους, αναβαθμίζοντας τους αισθητήρες και τελειοποιώντας τις επιχειρησιακές έννοιες. Οι Ισραηλινοί μηχανικοί, χειριστές και διοικητές σκέφτονται συνεχώς πέρα από τα συμβατικά πλαίσια.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, από πιλότους έως αναλυτές πληροφοριών, από τεχνικούς έως χειριστές αεροπορικής άμυνας, γνωρίζουν τον σκοπό της αποστολής: την προστασία των πολιτών του Ισραήλ.

Αλλά ίσως η πιο αξιοσημείωτη διάσταση της δύναμης του Ισραήλ βρίσκεται πέρα από το πεδίο της μάχης, στην ανθεκτικότητα και την κοινωνική συνοχή των πολιτών του. Από τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ βιώνει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του. Σχεδόν δύο χρόνια συνεχούς πολέμου, οδυνηρές απώλειες, χιλιάδες τραυματίες, οικογένειες διαλυμένες και ολόκληρες κοινότητες εκτοπισμένες. Ωστόσο, παρά το τραύμα και το κόστος, η ισραηλινή κοινωνία δεν έχει καταρρεύσει υπό την πίεση.

Η πειθαρχία των πολιτών, η αλληλεγγύη και η αμοιβαία ευθύνη επιτρέπουν στην κυβέρνηση και στον στρατό να εκτελούν τις αποστολές τους. Οι πολίτες ακολουθούν οδηγίες που σώζουν ζωές, προσαρμόζονται στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια και συνεχίζουν να λειτουργούν ως κοινωνία, ακόμη και υπό συνεχή απειλή.

Μια τέτοια εθνική ανθεκτικότητα είναι εξαιρετικά σπάνια. Θα ήταν δύσκολο να βρούμε μια άλλη κοινωνία που θα μπορούσε να αντέξει μια τέτοια συνεχή πίεση, στρατιωτική, συναισθηματική και οικονομική, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζει σταθερά τους στρατιώτες της και την αποστολή της. Το ισραηλινό κοινό κατανοεί ότι η υπεράσπιση της χώρας δεν είναι μόνο ευθύνη του στρατού, αλλά μια συλλογική εθνική προσπάθεια.

Σήμερα, το Ισραήλ εξάγει μερικές από τις πιο προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες στον πλανήτη. Οι χώρες κάνουν ουρά για να αγοράσουν τα συστήματα, τις δυνατότητες και την επιχειρησιακή εμπειρία του. Αλλά η πραγματική συνταγή πίσω από τη δύναμη του Ισραήλ είναι το ανθρώπινο DNA του, το οποίο δεν μπορεί να εξαχθεί.

Αμοιβαία ευθύνη. Βαθύ αίσθημα αποστολής. Η προθυμία να αναλάβουν οδυνηρά κόστη για την υπεράσπιση της πατρίδας και του μέλλοντος: Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν στρατιώτες, διοικητές, επιστήμονες και εθελοντές παγκόσμιας κλάσης.

Αυτή είναι η πραγματική πηγή της δύναμης του Ισραήλ. Όχι μόνο τα όπλα. Όχι μόνο οι πληροφορίες. Όχι μόνο η τεχνολογία. Αλλά ο λαός. Και αυτό το όπλο θα παραμείνει πάντα αποκλειστικά δικό μας.»