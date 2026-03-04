Η Xiaomi επέλεξε τη Βαρκελώνη για να παρουσιάσει τη νέα σειρά Xiaomi 17, με δύο μοντέλα που στοχεύουν καθαρά στην premium κατηγορία: το Xiaomi 17 και το Xiaomi 17 Ultra. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κάμερα και το βίντεο, με τη σειρά να «χτίζεται» γύρω από πιο εξελιγμένα φωτογραφικά συστήματα και δυνατότητες λήψης υψηλών απαιτήσεων.

Παράλληλα, η Xiaomi δίνει βάρος στην απόδοση και στην αυτονομία, αξιοποιώντας πλατφόρμα τελευταίας γενιάς και γρήγορη φόρτιση, με το Ultra να αναλαμβάνει τον ρόλο της ναυαρχίδας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην premium κατηγορία, φέρνοντας ένα πακέτο χαρακτηριστικών που απευθύνεται σε χρήστες που ζητούν κορυφαία εμπειρία από το smartphone τους.

Τα προϊόντα και οι τιμές

Xiaomi 17: Premium σε compact διαστάσεις

Το Xiaomi 17 στοχεύει σε χρήστες που θέλουν κορυφαία εμπειρία σε πιο «μαζεμένο» μέγεθος. Διαθέτει OLED οθόνη 6,3 ιντσών με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits και LTPO ρυθμό ανανέωσης 1–120Hz, ενώ στο εσωτερικό του βασίζεται στον Snapdragon 8 Elite Gen 5. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, η βασική κάμερα είναι 50MP, πλαισιωμένη από τηλεφακό 60mm 50MP με δυνατότητες macro και AI zoom. Η μπαταρία φτάνει τις 6.330mAh, με ενσύρματη φόρτιση έως 100W και ασύρματη έως 50W.

Η τιμή για το Xiaomi 17 (12GB/512GB) διαμορφώνεται σε 1.099,90 ευρώ

Χρώματα: Black, Blue, Green

Xiaomi 17 Ultra: Η ναυαρχίδα με πιο «βαρύ» φωτογραφικό πακέτο

Το Xiaomi 17 Ultra είναι η κορυφαία πρόταση της σειράς και το προφίλ του χτίζεται γύρω από την κάμερα. Εξοπλίζεται με OLED οθόνη 6,9 ιντσών και φτάνει επίσης τα 3.500 nits, ενώ διατηρεί το LTPO 1–120Hz. Στις κάμερες ξεχωρίζει ο κύριος αισθητήρας 1 ίντσας και ο τηλεφακός 200MP 75–100mm με μηχανικό οπτικό ζουμ, ενώ στο βίντεο υποστηρίζεται 4K έως 120fps. Η μπαταρία είναι 6.000mAh, με ενσύρματη φόρτιση 90W και ασύρματη 50W.

Η τιμή για το Xiaomi 17 Ultra (16GB/512GB) διαμορφώνεται σε 1.549,90 ευρώ

Χρώματα: Black, White, Green

Το Photography Kit Pro

Το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro απευθύνεται σε όσους θέλουν καλύτερη εργονομία στη λήψη, με πιο «φωτογραφικό» χειρισμό. Αναβαθμίζει την εμπειρία με μια premium, αντιολισθητική λαβή από PU δέρμα που θυμίζει τα εμβληματικά σώματα της Leica, μια ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh (typ), ένα αποσπώμενο κουμπί κλείστρου για προσαρμοσμένη εργονομία και μια μοναδική διεπαφή χρήστη Fastshot mode, που προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο για επαγγελματική λήψη.

Η τιμή του διαμορφώνεται στα 199,90 ευρώ.

Οι early bird προσφορές που ανεβάζουν την αξία

Για την περίοδο κυκλοφορίας, η Xiaomi συνοδεύει τις συσκευές με δώρα.

– Με αγορά Xiaomi 17 δίνεται δωρεάν Xiaomi Robot Vacuum S40.

– Με αγορά Xiaomi 17 Ultra δίνεται δωρεάν Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2.

Οι προσφορές ισχύουν από 2 έως 15 Μαρτίου, ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.

AIoT χαρτοφυλάκιο

Παράλληλα με τα νέα smartphones, η Xiaomi διεύρυνε το οικοσύστημά της, παρουσιάζοντας ένα ανανεωμένο AIoT χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα Xiaomi Pad 8, Xiaomi Electric Scooter 6 Series, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag και τα REDMI Buds 8 Pro, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για την καθημερινότητα.

Xiaomi Pad 8

Με έμφαση στην παραγωγικότητα εν κινήσει, η σειρά Xiaomi Pad 8 φέρνει οθόνη 11,2 ιντσών 3,2K, φωτεινότητα έως 800 nits και ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz, σε λεπτό και ελαφρύ σώμα, με μπαταρία 9.200mAh. Στην κορυφή της σειράς, το Xiaomi Pad 8 Pro βασίζεται σε Snapdragon 8 Elite και υποστηρίζει φόρτιση 67W, ενώ το Xiaomi Pad 8 εξοπλίζεται με Snapdragon 8s Gen 4 και φόρτιση 45W.

Σε επίπεδο τιμών, το Xiaomi Pad 8 ξεκινά από 479,90 ευρώ (8GB/128GB) και φτάνει τα 529,90 ευρώ (8GB/256GB), ενώ το Xiaomi Pad 8 Pro διατίθεται στα 649,90 ευρώ (8GB/256GB) και στα 749,90 ευρώ (12GB/512GB), σε χρώματα Gray και Green.

Το Xiaomi Watch 5 έρχεται με Wear OS by Google, υποστήριξη υπηρεσιών Google και λειτουργίες όπως Google Wallet για ανέπαφες πληρωμές, ενώ τα Redmi Buds 8 Pro εστιάζουν σε πιο «premium» εμπειρία ήχου με ενεργή ακύρωση θορύβου.

Για την καθημερινότητα, το Xiaomi Tag στοχεύει στον εύκολο εντοπισμό αντικειμένων, με συμβατότητα είτε με Apple Find My είτε με Google Android Find Hub.

Τιμές

Xiaomi Watch 5: 349,00 ευρώ (χρώματα Black, Green)

Redmi Buds 8 Pro: 89,90 ευρώ (χρώματα Black, Blue, White)

Xiaomi Tag (1 pack): 19,90 ευρώ

Xiaomi Tag (4 pack): 59,90 ευρώ