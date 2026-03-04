Η προγραμματισμένη κρατική κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναβλήθηκε, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα είναι δραματική μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η τριήμερη τελετή επρόκειτο να ξεκινήσει αργότερα σήμερα, με εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν προετοιμασίες για την έναρξη των εκδηλώσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η τελετή θα μετατεθεί μέχρι να υπάρξει η απαραίτητη υποδομή για την πραγματοποίησή της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίηση της κηδείας.

«Η τελετή αποχαιρετισμού στον ιμάμη μάρτυρα αναβλήθηκε (…) καθώς αναμενόταν συρροή χωρίς προηγούμενο», ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση.

Ζωντανός ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters την Τετάρτη, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη, επέζησε από τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο πατέρας του. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται από το κατεστημένο ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι μεσαίου βαθμού κληρικός και διατηρεί στενούς δεσμούς με τους επίλεκτους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Ως σκληροπυρηνικός παράγοντας του ιρανικού καθεστώτος, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον ισχυρών προσώπων στο θρησκευτικό καθεστημένο της χώρας και εδώ και χρόνια θεωρείται ένας από τους βασικούς υποψήφιους για να διαδεχθεί τον πατέρα του στην κορυφή της εξουσίας.

«Είναι ζωντανός… δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης», δήλωσε μία από τις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η κατάσταση στην Τεχεράνη

Την ώρα που το Ισραήλ ανακοινώνει νέες «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις σε ολόκληρη την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει υποδομές του καθεστώτος, κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας περιγράφουν στο BBC το κλίμα φόβου και σύγχυσης που επικρατεί.

Δύο άνδρες επικοινώνησαν το βράδυ της Τρίτης με το βρετανικό δίκτυο, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους από τις συνεχείς εκρήξεις στην πόλη.

«Ακόμη μπορώ να ακούω τις εκρήξεις», έγραψε ένας άνδρας περίπου 30 ετών. «Δεν είμαι σίγουρος αν τις ακούω μόνο στα αυτιά μου πλέον ή αν συνεχίζονται ακόμη. Είμαι κουρασμένος. Δεν είμαι πλέον χαρούμενος (με την πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος). Απλώς κουρασμένος και μπερδεμένος για το τι μπορεί να συμβεί».

Ένας άλλος άνδρας περίπου 20 ετών ανέφερε: «Μέτρησα 30 εκρήξεις σήμερα (Τρίτη). Η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη κάθε μέρα. Σήμερα ο καπνός γέμισε τον αέρα μέσα στο σπίτι μας».

Στο μήνυμά του θέτει και ένα ερώτημα για το μέλλον της σύγκρουσης: «Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το τέλος όλου αυτού; Πότε θα τελειώσει; Θέλω μόνο ευημερία και ειρήνη για όλους μας».

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα τρομακτική, σημειώνοντας: «Είναι τρομακτικό. Πραγματικά τρομακτικό. Δεν ξέρω ποιοι αξιωματούχοι ζουν κοντά μας. Ελπίζω να μη στραφεί εναντίον μας και των ζωών μας εξαιτίας τους».

Το Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκένωση τμήματος του Λιβάνου

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή για εκκένωση τμήματος του νότιου Λιβάνου, λέγοντας στους κατοίκους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι κατά την τρίτη ημέρα εχθροπραξιών με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν δεκάδες χωριά στον νότιο Λίβανο, η σημερινή εντολή εκκένωσης είναι η ευρύτερη που έχει εκδοθεί μέχρι στιγμής.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε χθες ότι εξουσιοδότησε τον στρατό να προελάσει και να πάρει τον έλεγχο επιπρόσθετων θέσεων στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εγκαταλείψετε άμεσα τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε προς τον βορρά, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ. «Όποιος βρίσκεται κοντά… σε εγκαταστάσεις» της Χεζμπολάχ «θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο», πρόσθεσε.