Κόκκινες κάρτες, πέναλτι και μεγάλη εμπειρία

Μεγάλο ντέρμπι έρχεται με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ και ο διαιτητής που θα σφυρίξει δεν θα αγχωθεί καθόλου. Ο Χοσέ Μαρία Σάντσες είναι στην κατηγορία Elite της UEFA και έχει οριστεί επτά φορές σε ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, οπότε ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος δεν του λέει τίποτα. Πρόκειται για ρέφερι που η UEFA εμπιστεύεται και σε νοκ άουτ αγώνες του Champions League και αρέσκεται στο να μοιράζει κόκκινες κάρτες και πέναλτι. Ας το έχουν αυτό στο μυαλό τους οι παίκτες των δύο ομάδων, όπως και οι οπαδοί, για να μην εκπλαγούν την Κυριακή αν δουν αποφάσεις που δεν θα περίμεναν υπό άλλες συνθήκες.

«Όπλο» οι σχέσεις με τον μάνατζερ του Ντε Φράι

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό υπάρχουν και μεταγραφικά σενάρια, όχι μόνο η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι παίζει το τελευταίο 24ωρο για τους «ερυθρόλευκους» και η αλήθεια είναι πως… σωστά γράφεται. Στον Πειραιά όντως έχουν μιλήσει με τον μάνατζερ του, τον οποίο ξέρουν πολύ καλά. Ο Ολυμπιακός συνεργάζεται με τον Φεντερίκο Παστορέλο, έχουν άριστες σχέσεις μαζί του και αυτό σίγουρα είναι ένα δυνατό «όπλο» αν αποφασίσουν να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση του Ολλανδού αμυντικού που θα φύγει ως ελεύθερος από την Ίντερ.

Ο ενθουσιασμός έγινε συσπείρωση

Η ισοπαλία στον Βόλο είχε ως συνέπεια να πέσουν λίγο οι τόνοι στην ΑΕΚ, να κοπάσει ο ενθουσιασμός που υπήρχε και οδήγησε περισσότερους από 20.000 οπαδούς στο Πανθεσσαλικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι από την Κυριακή κι έπειτα η λέξη που ακούγεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι η «συσπείρωση». Στην Ένωση ξέρουν ότι μόνο έτσι θα έχουν καλές πιθανότητες για να πετύχουν τους στόχους τους σε Ελλάδα και Ευρώπη και γι’ αυτό ο Νίκολιτς μίλησε για συσπείρωση, θέλοντας να στείλει το μήνυμα σε όλους. Τόσο εντός, όσο και εκτός ομάδας.

Χρειάζεται παικταρά η ΑΕΚ

Το παιχνίδι στον Βόλο πάντως έδειξε και μία μεγάλη μεταγραφική ανάγκη της ΑΕΚ, την απόκτηση ενός παικταρά για τη θέση του αριστερού μπακ. Η εμφάνιση του Πήλιου και το πέναλτι που έκανε, χαρίζοντας το 2-1 στον αντίπαλο, υπενθύμισε σε όλους στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» ότι θα πρέπει να αποκτηθεί παίκτης που θα κάνει τη διαφορά για το αριστερό άκρο της άμυνας. Και το γεγονός ότι παίζει ο Πήλιος και όχι ο Πένραϊς που κόστισε πολλά περισσότερα από τον Έλληνα, δείχνει ότι δεν ήταν σωστές όλες οι μεταγραφικές επιλογές το περασμένο καλοκαίρι. Δεν γίνεται βέβαια να έχεις πάντα 100% επιτυχία, δεν γίνεται όμως και το να έχει η ΑΕΚ δύο παίκτες όπως οι Πένραϊς και Πήλιος σε αυτή τη θέση.

Ετοιμάζονται οι βόμβες

Ενθουσιασμός στη Θεσσαλονίκη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι για τριετές συμβόλαιο. Πρόκειται για μια κίνηση που επιβεβαιώνει ότι ο Τέλης Μυστακίδης στοχεύει ψηλά και η συνέχεια θα δοθεί το καλοκαίρι με τις μεταγραφές. Το αφεντικό της ΚΑΕ έχει ξεκαθαρίσει στον Ιταλό προπονητή ότι το οικονομικό δεν θα είναι πρόβλημα και περιμένει τις εισηγήσεις του, όπως και αυτές των συνεργατών του, για να αρχίσουν σιγά-σιγά οι συζητήσεις με τους πιθανούς στόχους. Και δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη σε κανέναν αν παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής μπουν σε συζητήσεις με τον «δικέφαλο του βορρά».

Η ώρα του Λεσόρ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Λεσόρ στο παρκέ, την οποία περιμένουν πώς και πώς όλοι στον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν είχε πει ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος αλλά ήταν τιμωρημένος από τη Euroleague, την ποινή του όμως την εξέτισε άρα είναι ελεύθερος να αγωνιστεί πλέον. Είναι θέμα του προπονητή επομένως το πότε θα αρχίσει να δίνει χρόνο συμμετοχής στον Λεσόρ, η επιστροφή του οποίου μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες, τα δεδομένα στη Euroleague. Ο Αταμάν πάντως θέλει να είναι πολύ προσεκτικός και περιμένει το οριστικό ok από τους γιατρούς, με την ελπίδα αυτή τη φορά όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε μια επανάληψη όσων έγιναν πέρυσι με τη συμμετοχή στον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε και το νέο νοκ άουτ του Γάλλου.