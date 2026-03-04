Ο Μεγάλος αγιατολάχ Σιστάνι, που ενσαρκώνει την ύπατη σιιτική αρχή στο Ιράκ, καταγγέλλει τον «άδικο πόλεμο» κατά του Ιράν που διεξάγεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Αλι Σιστάνι, γεννημένος και ο ίδιος στο Ιράν, κάλεσε «όλους τους μουσουλμάνους να καταγγείλουν τον πόλεμο και «να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό», ζητώντας από «όλες τις χώρες, κυρίως τις ισλαμικές χώρες, να καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες για τον άμεσο τερματισμό της επίθεσης και την επιδίωξη μίας δίκαιης και ειρηνικής διευθέτησης του ιρανικού πορηνικού ζητήματος σύμφωνης με το διεθνές δίκαιο».