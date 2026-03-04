Στην Κάρπαθο βρίσκεται η συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Άμυνας, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του εναέριου χώρου και να δημιουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας.

Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Real Voice 99,5, άρχισε να αποβιβάζει συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής θωράκισης και ασφάλειας της χώρας μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση να σταλεί στην Κάρπαθο ελήφθη μετά και την καταγραφή των δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν έντονη κινητοποίηση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, καθώς αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο των drones στις σύγχρονες συγκρούσεις και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.