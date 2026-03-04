Νέα ενημέρωση από την Τουρκία για τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που καταρρίφθηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανέφερε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Η Τουρκία «δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου» που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο Τούρκος αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σημειώνεται ότι ο βαλλιστικός πύραυλος διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, με αποτέλεσμα το περιστατικό να προκαλέσει κινητοποίηση των συστημάτων αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, τα οποία επενέβησαν εγκαίρως, εξουδετερώνοντας την απειλή προτού αυτή φτάσει στον στόχο της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αντικείμενο που εντοπίστηκε να πέφτει στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι προέρχεται από πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αναχαίτισης.

Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά κατέληξαν στο έδαφος, αφού ο βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε στον αέρα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματισμοί.

«Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας», ανέφερε η Άγκυρα.

Παράλληλα, απηύθυνε προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

«Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας», τόνισε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.