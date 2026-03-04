Με εισήγηση του Νίκου Χαρδαλιά το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε κονδύλι 23 εκατ. ευρώ για το νέο γήπεδο του Πανιωνίου επί της οδού Αρτάκης, στη Νέα Σμύρνη.

Τα νέα είναι ευχάριστα για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι μπορούν πλέον να αισιοδοξούν πως όλα θα πάνε καλά και θα αποκτήσουν το νέο τους γήπεδο, με τον Δήμο Νέας Σμύρνης να αναφέρεται στο θέμα μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε την Δευτέρα 2 Μαρτίου την χρηματοδότηση με 23.000.000 € για την Β’ φάση του έργο του Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Αρτάκης, αποδεχόμενο την εισήγηση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Αυτό ήταν το επιστέγασμα της εξαιρετικής συνεργασίας του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου Νέας Σμύρνης Γιώργου Κουτελάκη αλλά κυρίως των Τεχνικών Υπηρεσιών των δύο Οργανισμών που εργάστηκαν εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω στην προετοιμασία της Β’ φάσης του έργου.

Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης και την εισαγωγή του στο Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας.

Αμέσως μετά και πριν την δημοπράτησή του θα υπογραφεί η νέα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Περιφέρειας Αττικής ύψους χρηματοδότησης 23.000.000 €».