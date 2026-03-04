Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, η ένταση στα σύνορα βόρειου Ισραήλ – νότιου Λιβάνου κλιμακώθηκε επικίνδυνα, την ώρα που στο σημείο βρίσκοταν ο απεσταλμένος της Ertnews, Γιώργος Σιδέρης και μετέδιδε σε απευθείας σύνδεση.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σκηνικό άλλαξε δραματικά. Ο έμπειρος δημοσιογράφος ακούστηκε να λέει στον αέρα «πρέπει να φύγουμε», καθώς έγινε σαφές ότι η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο και η παραμονή στο σημείο ενείχε σοβαρό κίνδυνο.

Πανικός στον «αέρα» – Προσπάθησαν να καλυφθούν

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν να καλυφθούν για να προστατευθούν. Ο Γιώργος Σιδέρης καλούσε τους συναδέλφους του, τον εικονολήπτη Φώτη Πάντο και την ηχολήπτρια Παναγιώτα Δερβιτσιώτη, να καθίσουν κάτω, αναζητώντας άμεση κάλυψη την ώρα που οι εκρήξεις συνεχίζονταν.

Η ζωντανή σύνδεση κατέγραψε καρέ-καρέ την αγωνία της στιγμής, με τον ήχο των πυρών να κυριαρχεί και την ένταση να αποτυπώνεται στις φωνές της ομάδας.

Δείτε το βίντεο