Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση υποδέχτηκε η Ζάκυνθος τα ευχάριστα νέα για το πέντε μηνών βρέφος που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και μεταφέρθηκε επειγόντως με αεροδιακομιδή από τη Ζάκυνθο στο Ρίο. Για 11 ημέρες νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου του Ρίου ο μικρός «ήρωας».

Τελικά, το παιδί τα κατάφερε να βγει νικητής, με τον εντατικολόγο στο Νοσοκομείο του Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη, να σχολιάζει πως «η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο».

Πολλές ήταν οι ημέρες αγωνίας που πέρασε το παιδί στην απομόνωση της ΜΕΘ. Ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, δημοσίευσε μία φωτογραφία στα social media σχολιάζοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

«Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης και ευχήθηκε στον «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου που εφημέρευε την ημέρα που το μωρό παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διέταξε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, για να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αντιμετωπίστηκε το συμβάν.