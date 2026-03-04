Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Βαγδάτη τις τελευταίες ώρες, καθώς μια σειρά από περιστατικά ασφαλείας οδήγησε την διπλωματική αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην έκδοση επείγουσας οδηγίας προς τους πολίτες της.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Χ για να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τους Αμερικανούς που παραμένουν στην επικράτεια του Ιράκ, καλώντας τους να αποχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η δραματική προειδοποίηση της πρεσβείας

Η επίσημη τοποθέτηση των αμερικανικών αρχών δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διαμορφώνεται στο έδαφος. Στο κείμενο της ανάρτησης σημειώνεται:

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα».

Επιθέσεις με drones και ενεργειακή κατάρρευση

Η οδηγία για άμεση φυγή ήρθε λίγη ώρα μετά τις αναφορές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας για ύποπτες κινήσεις στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης, προκαλώντας περαιτέρω αναστάτωση.

Την ίδια στιγμή, η χώρα βυθίστηκε στο σκοτάδι. Ο υπουργός Ηλεκτρισμού του Ιράκ προχώρησε σε μια ανησυχητική δήλωση, κάνοντας λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» που επηρεάζει το ηλεκτρικό δίκτυο σε κάθε επαρχία.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθεί αν η διακοπή οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα ή αν πρόκειται για αποτέλεσμα δολιοφθοράς, την ώρα που η ασφάλεια των ξένων υπηκόων τίθεται σε άμεση προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον.